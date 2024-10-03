Özgür Özel: İsrailli Turistler Türkiye'ye Güneşle Gelmeli - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: İsrailli Turistler Türkiye'ye Güneşle Gelmeli

Özgür Özel: İsrailli Turistler Türkiye\'ye Güneşle Gelmeli

CHP lideri Özgür Özel, İsrailli turistlerin Türkiye'ye gönül rahatlığıyla gelebileceğini belirtti.

03.10.2024 18:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrailli turistlerin gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebileceğini belirterek, "Biz İsrail halkının değil, İsrail'in faşist yönetiminin düşmanıyız, onların karşısındayız." dedi.

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Özel, kentteki bir otelde turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi.

Özel, burada yaptığı konuşmada, kentte yoğun program gerçekleştirdiklerini, turizm sektör temsilcileriyle verimli br toplantı yaptıklarını söyledi.

Sezon bitmeden düzenledikleri toplantıya yoğun katılım olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Burada siyaset yapmadık. Tabii ki turizm siyasetin konusudur, turizmin bir siyaseti olmalıdır. Ama bunun ulusal mesele olduğunu, herkese faydası olup, kimseye zararı olmadığı bir alan olduğunu ve bu konuda birlik ve beraberlik içinde davranmanın çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. İktidarıyla muhalefetiyle yaptığımız tüm açıklamalar ve konuştuğumuz her sözün turizme doğrudan etkisinin olduğunun bilincinde olmak lazım. Böyle konularda önce zarar vermemek gerekiyor, sonra da katkı sağmaya çalışmak lazım."

Antalya'da 1672'si basit belgeli turizm tesisi, 984'ü işletme belgeli olmak üzere 2 bin 656 tesis olduğunu belirten Özel, resmi rakamlarla 560 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu, yakın zamanda yeni yatırımlarla 600 bin yatak seviyesine ulaşacağını ifade etti.

" Turizm, yerinde ihracat yapan bir sektör"

Toplantıya sektörün tüm paydaşlarının katıldığını söyleyen Özel, turizmin istisnai durumlar dışında havayı, suyu, denizi kirletmeden, cari açık yaratmadan hatta kapatarak, döviz getirerek, yerinde ihracat yaparak katkı sağlayan önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Özel, turizm sektörüne herkesin gözü gibi bakması gerektiğini belirterek, dış politikadaki hataların, düşürülen uçağın, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'taki depremlerin sektörü olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yakın coğrafyada füzelerin uçuştuğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"'Savaş genişleyebilir falan.' Bunlar Türkiye'ye zararlı şeyler. Bu konuda ümit ediyoruz diplomasi sonuç alacak. Savaşı asla istemiyoruz. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Oradan oraya füze atılınca çok zarar veriliyor ama parka, havuza, yola sigara atılınca da Türkiye'ye füze atılmış gibi zarar veriyor. Bu yüzden bu şehirlerde yaşayan herkesin sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmesi lazım. Kaybedilen her turist hepimizin cebinden bir şeyler kaybettiriyor. O yüzden hem siyasetçilerin hem vatandaşların hep birlikte seferberlik halinde davranmaları gerektiğinin altını çizmek isteriz."

Özel, turizmcilerin yılda ülkeye 60 milyar dolar döviz getirdiğine işaret ederek, sektörü 2 milyon istihdamıyla son derece önemsediklerini ifade etti.

Asgari ücretin, veren için çok yüksek alan için çok düşük olduğunu belirten Özel, bu konuda yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da 36 arıtmanın olduğunu ifade eden Özel, konaklama vergisini desteklediğini ancak verginin o kentte kalması gerektiğini vurguladı.

Özel, Antalya'da turizmin 12 aya yayılması, deniz, kum, güneşin yanında sağlık, spor, kültür turizminin de desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Antalya'ya 2 saatte uçakla gelen turistin 4 saatte oteline gidemediğini ifade eden Özel, Antalya- Alanya otoyoluna bir an önce başlanması, yerel belediyelerle işbirliği yapılarak raylı sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Turizmin milli mesele olduğunun altını çizen Özel, sektörün düşük faizli, uzun vadeli kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bir gazetecinin "İsrailli turistler gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir mi?" sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

"İsrailli turistler gönül rahatlığıyla gelebilirler, Türkiye Filistin davasına sahip çıkar, Filistin'in dostudur. Türkiye, İsrail'in savaş politikalarını savunan Netanyahu'ya düşmandır ama İsrail halkına asla düşman değildir. Bir İsrailli ile bir Filistinlinin bizim nezdimizde gelip kardeşçe birlikte kalabilecekleri, yaşayabilecekleri ve ikisinin de dostluk göreceği şehir Antalya'dır, ülke Türkiye'dir. Biz İsrail halkının değil İsrail'in faşist yönetiminin düşmanıyız, onların karşısındayız. Tüm İsrailli turistleri Antalya'ya bekliyoruz."

Kaynak: AA

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