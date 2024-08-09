Özgür Özel: İstanbul'da 2027 ve 2036'da önemli sportif başarılar elde edeceğiz - Son Dakika
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Özgür Özel: İstanbul'da 2027 ve 2036'da önemli sportif başarılar elde edeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te İstanbul Evi etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluştu. Özel, yaptığı konuşmada İstanbul'un sportif başarılarını vurgulayarak, Türkiye'nin gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefine inandığını söyledi.

09.08.2024 01:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te İstanbul Evi etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluştu. Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Özel, "Ben Ekrem Başkan'a, harika ekibine çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un bütün belediye başkanlarına, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Paris'te bir İstanbul evi açma fikri çok iyi bir fikirdi. Ekrem Başkanın ne kadar vizyoner olduğunu bilmeme rağmen böylesine muhteşem bir organizasyon benim dahi beklentimi aşan bir iş. Çok güzel bir mekanda çok güzel günler geçirdik" ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Voleybol Takımının, yarı finalde mağlup olmasına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık. 2027'de İstanbul'da, 2036'da yine İstanbul'da çok önemli sportif başarılar elde edeceğiz. Ama ben buradaki bu güzel insanlarla birlikte Türkiye'de çok güzel günler göreceğimizi, Türkiye'nin, Atatürk'ün gösterdiği gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçme hedefini hep birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gerçekleştireceğimizi biliyorum. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Özgür Özel: İstanbul\'da 2027 ve 2036\'da önemli sportif başarılar elde edeceğiz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: İstanbul'da 2027 ve 2036'da önemli sportif başarılar elde edeceğiz - Son Dakika

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