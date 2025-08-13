CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler - Son Dakika
Politika

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler



13.08.2025 16:20


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği kesinleşen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki göstererek, ''Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için ilk adayımız oldu, mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği kesinleşen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

"KEMAL BEY'İN SÖZÜNÜ ÇİĞNEMEMEK İÇİN YAPTIK"

Yerel seçim sürecinde Çerçioğlu'nun ilk ilan edilen belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan Özel, "İlan edilen ilk belediye başkanıydı, neden? Kemal Bey'i kırmamak için. Yoksa Aydın'ı alacak başka kimse yok muydu? Mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim" ifadelerini kullandı.

HODRİ MEYDAN: BUNDAN SONRASINI GÖRELİM

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme kararına tepkisini sürdüren Özel, "Hadi bakalım bundan sonrasını görelim" diyerek yaşanan gelişmelerin siyasi sonuçlarını işaret etti.

İşte Özel'in Çerçioğlu hakkında söyledikleri;

"Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Efeler İlçe Başkanı'na partimiz aleyhinde dünya kadar açıklama yaptırtıyor. Biz onu disipline atacağız, o da bahane edecek. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Kemal Bey'in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.

"BÖYLE Mİ ALACAKSIN AYDIN'I, YAZIKLAR OLSUN"

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı.

"BİR DAHAKİNE YİNE ALACAĞIM AYDIN'I"

Yazıklar olsun. Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye katılacakmış. AK Parti'nin kara düzeni. Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Ege'de 1 tane ilde kaldın mı?"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Can Tancan:
    bir ilde veya ilçede belediye başkanı başka partiye geçiyorsa orada tekrar seçim yapılmalı hemen gelecek seçime bırakılmamalı 14 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ayıp vallaha seçimle alamadıklarını rozet ile aliyorlar 9 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bir dahaki seçimde aday ol bakalım kazanabiliyormusun hanım efendi. millet partiye oy veriyor yazik 8 5 Yanıtla
    Ismail Guney:
    Diyorsun ki biz ideolojiye oy veriyoruz hizmete değil :) 0 0
  • Gülçiçek Işık:
    Halkın oyunu gaspetmektir CHP’ye oy veren ak Parti’yi geçin hırsızlıktır 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
