Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları Koçak ve Karagöz'ü kabul etti

Özgür Özel, KESK Eş Genel Başkanları Koçak ve Karagöz'ü kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, KESK heyetini genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Özel'e Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer eşlik ederken, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz de yer aldı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyetini kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz ile beraberindeki heyetle görüştü.
Görüşmede, Özel'e, Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer eşlik etti.
Kaynak: AA
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