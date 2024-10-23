Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi

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Partisinin grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP lideri Özgür Özel, sözlerine açıklık getirdi. Özel, "Ben Kürtlere 86 milyonla birlikte eşit vatandaşlığı iliklerine kadar hissettikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizlerle birlikte sahibi olmalarını teklif ediyorum" ifadelerine yer verdi.

23.10.2024 09:57  Güncelleme: 10:24
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Güneydoğu turuna başlayan Özgür Özel, ilk basın toplantısını Diyarbakır'da düzenledi. Kürt sorununa ilişkin mesajlar veren Özel, çözüm adresi olarak bir kez daha TBMM'yi işaret etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı da değerlendiren Özel, bir kişinin açıklamasıyla sorunun çözülemeyeceğini belirtti ve "Kürtlerin sorunu olup olmadığını devlet değil Kürtler karar verir" dedi.

"KÜRTLERE DEVLET TEKLİF EDİYORUM" SÖZÜNE AÇIKLIK

Dünkü parti grubunda "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Özel, bu sözlerine de açıklık getirdi. Özel, konuyla ilgili açıklamasında "Kürtlere devlet vadediyorum dedim, cümlenin buraya kadarki kısmından bile medet uman kötücül bir akıl var. Ben Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu ve sahibi hissettikleri, 86 milyonla birlikte eşit vatandaşlığı iliklerine kadar hissettikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizlerle birlikte sahibi olmalarını teklif ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"KÜRTLERİN SORUNLARI VARDIR"

Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini açıklaması gerektiğine yönelik sözlerini de değerlendiren Özel, "Meseleye şuradan bakıyoruz. Sayın Bahçeli'nin söylediği söz bir kişiye af ve ona verilecek bir kürsü, lağvolacak bir örgüt her şey tamamdır ise hiçbir şey tamam değildir. CHP, barışa giden, annelerin gözyaşı dökmesini ve şehit gelmesini engellemek, terör örgütünün ortadan kalkması için söylenecek her sözü anlamlı bulur. Ama Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, 'Kürtler sorun yoktur' diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz.

'DEMOKRATİK SİYASET HAKKI' VURGUSU

Türkiye'deki her vatandaşımızın istediği dili konuştuğu ve siyaset yapma hakkına saygı duyacağız. Terör sorunu ve Kürtlerin sorunu birlikte çözülmediği müddetçe ikisi birbirini doğurmaya devam edecektir. Diyarbakır'daki umudu görüyoruz ama bir başarısızlık daha geçen seferki yaşananlardan daha fazla acıyı yaşatabilir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Kürtlerin sorunu masaya 86 milyonun oturmasıyla ve demokratik siyaset hakkının tanınmasıyla çözülebilecektir. Kürtlerin sorunlarını görmezden gelenlerin Erdoğan'ın sorunlarını gidermek için adım attıklarına yönelik algıları düzeltmek gerekir."

Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, 'Kürtlere bir devlet teklif ediyorum' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Isa Ataman:
    özgür bey lafı atıyorsun geri toplamada sıkıntı çekiyon yapma öyle 17 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kürtlerın hiç bi sorunu yoktur herkesin sorunu var oy için yapmayin bunu yazık 14 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Ne eksikleri var, Kürtlerin bu ülkede, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin vb. büyük şehirlerde en çok para getiren işler, evler onlarda.. Batının adamı gidip doğuda bir yer alıp yaşayabilir mi. anlamıyorum bu Kürt sorunu Kürt sorunu diye her gün köpürtürülüyor ve bu daha çok insanlar arasında nifak tohumları atıyor. Siyasi lerin bu işler ambiane tabirle ekmeğine yağ sürüyor... siyonist güçlerin oyununa gelmeyin. Bu ülkede çok büyük kan dökülmesi ni istiyorlar. yıkamadıkları Büyük Türkiye Cumhuriyeti ni içten bölmek istiyorlar. Her toplum elindekinin kıymetini bilmeli, yoksa oda elinden gider. Sonra dizlerini dövmek çare getirmez.. 2 1 Yanıtla
  • Ersay:
    Bir sürü Kürt arkadaşım var , Ne sorunu diyor, okuyup çeşitli mevki sahibi olmuşlar.Sorunu çıkaran Ermeni olan pkk kılar, özerklik isteyip ayrı devlet peşinde 0 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    En iyisi bunlara ihale açsınlar. Rekabet kızışıyor. Birisi devlet vaad ediyor ,ötekide altta kalmayıp apoyu salalım diyor. 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Kimen ne veriyon sen hayırdır aklınızı basınıza alin kürtler dedigin zaten bu vatanın sahiplerinden eşit degilmiyiz ki onlar la neyi eksik saçma sapan konuşmayın 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ergüven:
    Türkiye cumhuriyetinin yasaları Türklere ayrı kürtlere ayrımı işliyo milleti birbirine düşürmekten başka hiçbir işiniz yok yazıklar olsun sizin yaptığınız siyasete 0 0 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    Açıkça konuştun zaten toparlamaya mı çalışıyorsun komiksin…)) 0 0 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    yok öyle bir dünya kürtlere 0 0 Yanıtla
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