İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

İran: Buşehr Nükleer Santrali\'ne füze isabet etti
18.03.2026 07:26
ABD-İsrail saldırılarıyla tırmanan savaşta İran, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet ettiğini duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada santralin zarar görmediği, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının savaşta yeni ve tehlikeli bir eşik anlamına gelebileceğini, olası bir sızıntının bölgesel hatta küresel sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurum, santral sahasına bir füzenin düştüğünü doğrularken, tesisin kritik bölümlerinde herhangi bir hasar oluşmadığını bildirdi.

"TESİS ZARAR GÖRMEDİ"

Açıklamada, saldırıya rağmen santralin hiçbir bölümünün zarar görmediği, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi. İranlı yetkililer, nükleer tesisin güvenliğinin tamamen korunduğunu ve faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI VURGUSU

İran, nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer altyapının korunmasına ilişkin uluslararası düzenlemeleri ihlal ettiği ifade edildi.

İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

"BÖLGE İÇİN ONARILAMAZ SONUÇLAR DOĞURUR"

Yetkililer, Buşehr gibi bir nükleer tesise yönelik saldırının yalnızca İran'ı değil, Basra Körfezi'ndeki tüm ülkeleri etkileyebilecek ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Açıklamada, "Bu tür eylemler, bölge için onarılamaz sonuçlar doğurabilir" uyarısına yer verildi.

DÜNYAYI TEDİRGİN EDEN GELİŞME

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla bölgede tansiyon hızla yükselmişti. İran, bu saldırılara Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Karşılıklı saldırılar sürerken, nükleer tesislerin hedef alınması endişeleri daha da artırdı.

Uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının savaşta yeni ve tehlikeli bir eşik anlamına gelebileceğini, olası bir sızıntının bölgesel hatta küresel sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırılarında aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığını açıkladı.

Son Dakika Dünya İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti - Son Dakika
