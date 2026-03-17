Trump\'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD\'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Dünyanın en saygın makro yatırımcılarından Ray Dalio, Orta Doğu'da tırmanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel dengeleri sarsabileceğini belirterek ABD'nin dünya düzenindeki liderliğinin risk altında olduğunu ifade etti.

Dalio, Substack'te yayımladığı analizinde, mevcut gelişmelerin tarihteki büyük imparatorlukların çöküş süreçleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Ünlü yatırımcı, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir blokajın küresel ekonomi açısından kritik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

SÜVEYŞ KRİZİ İLE KARŞILAŞTIRDI

Ray Dalio, 1956'daki Süveyş Krizi'ni hatırlatarak İngiltere'nin bu süreçte yaşadığı stratejik kaybın Britanya İmparatorluğu'nun sonunu getirdiğini ifade etti. ABD'nin de benzer bir kırılma noktasıyla karşı karşıya olabileceğini belirten Dalio, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bu açıdan kritik olduğunu dile getirdi. Dalio'ya göre, boğazdaki geçişlerin engellenmesi ya da ticarette dolar yerine alternatif para birimlerinin kullanılmaya başlanması, ABD'nin küresel ekonomik gücüne ciddi darbe vurabilir.

ABD İÇİN ÜÇ BÜYÜK RİSK

Dalio, "Büyük Döngü" teorisi kapsamında ABD'nin riskli bir aşamada bulunduğunu belirterek çöküşü tetikleyebilecek üç temel unsuru sıraladı. Bunların başında ABD'nin artan borç yükü ve para basım politikaları yer aldı. Dalio, doların satın alma gücündeki aşınmanın uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. İkinci olarak ülkedeki siyasi kutuplaşma ve toplumsal gerilime dikkat çeken Dalio, iç çatışmaların ABD'yi dış tehditlere karşı daha kırılgan hale getirdiğini belirtti. Üçüncü unsur olarak ise İran gibi bölgesel güçlerle yaşanabilecek maliyetli savaşların, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketebileceğini vurguladı.

DOLARIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Dalio'nun analizinde en dikkat çeken başlıklardan biri de doların küresel rezerv para birimi konumu oldu. Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji ticaretinde doların devre dışı bırakılması ihtimaline dikkat çeken Dalio, özellikle Çin yuanı gibi alternatif para birimlerinin kullanımının "petrodolar" sistemini zayıflatabileceğini ifade etti. Dalio'ya göre bu durum, ABD'nin borçlarını finanse etmesini zorlaştırabilir ve küresel gücünün hızlı şekilde gerilemesine yol açabilir.

YATIRIMCILARA UYARI

Dalio, yaşanan gelişmelerin yalnızca jeopolitik bir kriz olmadığını, aynı zamanda büyük bir ekonomik dönüşüm sürecine işaret ettiğini belirtti. Yatırımcıların bu süreçte hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Dalio, çeşitlendirilmiş portföylerin ve reel varlıkların önemine dikkat çekti.