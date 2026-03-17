Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11\'inci kez değişecek

17.03.2026 12:20
Hürmüz Boğazı'ndaki krizle yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıyor. Benzine çarşamba gününden itibaren 2,16 TL'lik artış yapılırken, zammın büyük kısmı eşel mobil sistemiyle karşılandı. Artışın sadece 54 kuruşu pompaya yansıyacak. Bu artışla birlikte savaşın başından bu yana pompada fiyatlar tam 11 kez değişmiş olacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki fiili ablukanın etkisiyle küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

ZAMMIN BÜYÜK KISMI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 18 Mart 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatında 2 lira 16 kuruşluk maliyet artışı oluştu. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında bu artışın yüzde 75'lik kısmı, yani 1 lira 62 kuruşu devlet tarafından ÖTV'den karşılanacak. Böylece zammın sadece 54 kuruşluk kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

11. ZAM YOLDA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlattığı 28 Şubat'tan bugüne akaryakıt fiyatları pompada tam 11 kez değişti. Bölgedeki jeopolitik gerilim ve arz endişeleri, fiyatların hızlı dalgalanmasına yol açtı.

HÜRMÜZ KRİZİ FİYATLARI TETİKLEDİ

ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan gerilim, dünya petrol arzının önemli bölümünü sağlayan Hürmüz Boğazı'nda riskleri artırdı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik de iç piyasada akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti.

MOTORİNDE KRİTİK EŞİK

Benzinde eşel mobil sistemi devreye girerken, motorin tarafında ise risk büyüyor. Sektör temsilcileri, motorinde eşel mobil limitinin dolduğunu belirterek, olası yeni zamların doğrudan tüketiciye yansıyabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun özellikle taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası büyükşehirlerde benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 61.95 TL, Anadolu Yakası'nda 61.80 TL, Ankara'da 62.92 TL, İzmir'de 63.19 TL ve Adana'da 63.74 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise bu gece için değişiklik öngörülmüyor.

