Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
17.03.2026 13:02
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, aracı ülkeler üzerinden iletilen barış tekliflerini reddederek "şimdi zamanı değil" mesajı verdi. Hamaney'in bu yanıtı, yeni liderin göreve gelişiyle birlikte İran yönetiminde daha sert ve uzlaşmaz bir çizginin hakim olacağı görüşünü de haklı çıkardı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, ABD ve İsrail ile olası barış görüşmelerine kapıyı kapattığı ortaya çıktı. Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkiliye göre Hamaney, aracı ülkeler üzerinden iletilen önerileri reddederek "barış için doğru zaman olmadığını" söyledi.

İddialara göre Hamaney, ABD ve İsrail'in önce sahada yenilmesi ve İran'a tazminat ödemesi gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, bölgede zaten yüksek olan tansiyonun daha da artacağı yönünde yorumlandı.

SAVAŞ SONRASI SERT ÇİZGİ

Mücteba Hamaney, Şubat sonunda ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski lider Ali Hamaney'in ardından göreve geldi.

Yeni liderin göreve gelişiyle birlikte İran yönetiminde daha sert ve uzlaşmaz bir çizginin hakim olduğu değerlendiriliyor. Nitekim Mücteba Hamaney'in ilk mesajlarında da savaşın sürdürüleceği ve geri adım atılmayacağı vurgulanmıştı. İran yönetimi, özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapatma ve ABD hedeflerine saldırı tehditleriyle dikkat çekmişti.

DİPLOMASİ KAPISI KAPANIYOR

ABD tarafı zaman zaman müzakere sinyalleri verse de İran cephesinden gelen son mesajlar, diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatıyor. Tahran yönetimi, ABD ile yeniden görüşme ihtimalinin şu aşamada gündemde olmadığını daha önce de dile getirmişti. Uzmanlara göre İran'ın "önce sahada sonuç" yaklaşımı, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğine işaret ediyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile İsrail ve ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş, kısa sürede bölge geneline yayıldı. Hava saldırıları, füze atışları ve enerji altyapısına yönelik saldırılar, Orta Doğu'da büyük bir istikrarsızlık yarattı. Son gelişmeler, İran'da yönetimin daha da sertleştiğini ve barış ihtimalinin giderek zayıfladığını gösteriyor.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

