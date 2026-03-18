Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava etkili olacak. Arife günüyle birlikte başlayacak olan yağışların bayram boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların da mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği öngörülüyor.

KAR VE SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Tahminlere göre ülke genelinde yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak iç kesimlerin yüksek bölgeleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, özellikle bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

BAYRAMDA KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

20 Mart Cuma: Bolu, Kütahya, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars ve Ardahan

21 Mart Cumartesi: Bolu: Kütahya, Afyonkarahisar, Kastamonu, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari

22 Mart Pazar: Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı

BAYRAMDA GÜN GÜN HAVA DURUMU

Arife Günü (19 Mart Perşembe)

Ülke geneli çok bulutlu geçecek. İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı olması bekleniyor.

Bayramın 1. Günü (20 Mart Cuma)

Ülke geneli yağışlı olacak. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Bayramın 2. Günü (21 Mart Cumartesi)

Ülke geneli çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın çevreleri dışında yurdun genelinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Bayramın 3. Günü (22 Mart Pazar)

Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde de bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ankara’da sıcaklıklar 3 ila 16 derece arasında değişirken, aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 6 ila 13 derece aralığında seyretmesi ve yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. İzmir’de ise ilk gün sağanak yağış beklenirken, diğer günlerde çok bulutlu bir hava öne çıkıyor ve sıcaklıklar 12 ila 18 derece arasında değişiyor.