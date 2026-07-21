Prof. Dr. Lale Karabıyık\'ı anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı

25, 26 ve 27. Dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık'ı vefatının birinci yılında anmak için Bilecik'te düzenlenen programa CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bilecik programında öncelikle parti binasında partilileri ziyaret etti. Özel, görevden alınan İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve partililerle sohbet ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ardından 25, 26 ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Özel, geçen yıl vefat eden Prof. Dr Karabıyık'ı saygıyla andıklarını belirterek, Karabıyık'ın mezarına çiçek bıraktı.

Protokol üyelerinin, ailesinin ve sevenlerinin hatıralarıyla andığı Prof. Dr. Lale Karabıyık'ın anma töreninde konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bilgisi, zarafeti, vicdanı ve mücadeleci duruşuyla yalnızca siyasete değil, dokunduğu her hayata iz bırakan kıymetli Lale hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - BİLECİK