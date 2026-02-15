CHP Genel Başkanı Özel: "Egeliler hem kendi evlatlarına hem genel başkanlarına sahip çıktı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Milas Atapark meydandaki vatandaşlara seslenen Özel, Muğla'da yerel seçimlerde elde edilen başarıya dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u tebrik etti. Muğla'da 13 ilçenin 11'inin kazanıldığını hatırlatan Özel, "Egeliler hem kendi evlatlarına hem genel başkanlarına sahip çıktı" dedi.

Merkezi bütçe üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Muğla 2025'te 68 milyar lira vergi ödedi. Muğla'ya ayrılan pay 5,7 milyar lira. Muğla'dan kepçeyle alıp çay kaşığıyla verdiler" ifadelerini kullandı.

Tarım alanlarının daraldığını, çiftçilerin üretimden uzaklaştığını savunan Özel, ortalama çiftçi yaşının 58'e çıktığını belirterek, "Gençler köyde kalmak istemiyor. Bu tablo büyük bir tehlikedir" dedi. Muğla'da yüksek kira sorunu olduğunu söyleyen Özel, ortalama kiraların 30 bin liraya ulaştığını ifade etti. CHP'nin programında kiralık sosyal konut modelinin yer aldığını kaydeden Özel, "İktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacak. Çok kazanan çok, az kazanan az ödeyecek" dedi.

Cumhuriyet tarihinde verilen maden ruhsatları ile son 20 yıldaki ruhsat sayılarını karşılaştıran Özel, "80 yılda bin 186 ruhsat verildi. Son 20 yılda 386 bin ruhsat verildi. Muğla'nın yüzde 60'ı maden ruhsat alanı" ifadelerini kullandı.

Erken seçim çağrısı

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Erdoğan'dan zam değil, seçim sandığını istiyoruz" dedi. 19 Mart'tan bu yana meydanlarda olduklarını belirten Özel, "Yolun üçte birini yürüdük. Bu iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı. Özel, "Hakkımızı kimse vermeyecek, kendimiz alacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - MUĞLA