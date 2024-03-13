Özgür Özel: "Ödemişin emrine hazırız"

Politika

İzmir Tire'de bir dizi program kapsamında vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede bir gücü, nerede bir etkisi, nerede bir yetkisi varsa hepsini Ödemiş'in emrine sunmaya hazırız ve kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programı için İzmir'e geldi. İlk olarak Ödemiş'te vatandaşlarla buluşan Özel, CHP Ödemiş Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Turan'ı halka tanıtırken mevcut Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e de emekleri için teşekkürlerini ileterek, "Bir partili nasıl olmalı diye baktığımda bir kelimeyle söyleyeceğim. Mehmet Eriş gibi olmalı. Böyle olmalı. Bir emekli öğretmen 10 yıldır hizmet ediyor. Ama bir görev yapılacaksa Eriş başkanım gibi yapılmalı, bir görev emanet edilecekse de onun gibi emanet edilmeli. Minnetlerimi sunuyorum kendisine ve her makam gelinir, gidilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin protokolünde en üst makam, ne genel başkanlıktır, ne grup başkan vekilliği, ne milletvekilliği, ne MYK üyeliği. Eninde sonunda o cebindeki kartın üstünde yazan CHP üyeliği görüp görebileceğimiz en üst makamdır mevkidir çünkü Atatürk'ten emanettir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı olarak kendime dair tek temennim şudur. Görevimizi yapıp da bırakırken Mehmet Eriş'in iç huzurunda olmak ve onun gibi partili olmak partili kalmak. Allah hepimize bunu nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Aday gösterilirken herkes partili olur"

Aday gösterildiği gün ve görev yaparken herkes partili olur diyen Özel, "Önemli olan görevi bırakırken, görevi emanet ederken biraz önce dediği gibi, 'hayatımın son gününe kadar bu parti için çalışacağım' demek her türlü takdirin üzerindedir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Görevi teslim ettiği arkadaşımız Mustafa Turan. Tam 10 yıldır belediyecilik deneyimi var. 20 yıldır kooperatifçilik deneyimi var. Hayvancılığı biliyor. Çiftçiliği biliyor. Topraktan geliyor ve yaptığı işi sizin ekmeğinizi kazandığınız işi yapa yapa gelmiş, sizin gibi alnının terini toprağa damlatan o topraktan bereket fışkırtan, çoluğunun çocuğunun rızkını, o bereketle kazanmaya çalışan haramdan ve yalandan korkan güzel insanlarla aynı coğrafyanın insanı. Ödemişi sizden birisine emanet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ödemiş'in yanında olacağız"

Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine önem vereceğini belirten Özel, "Bunu önceki dönem başkanlarımız büyük bir başarıyla başlattılar, yürüttüler. Şimdi de bu emanet Cemil Tugay'a ait. Cemil Tugay, Ödemiş çiftçisine madden ve manen sahip çıkacak gönlü de burada olacak. Kendi de burada olacak. Ödemiş'i hiç yalnız bırakmayacak. Mustafa Turan'la el ele kol kola burada ne sorun varsa İzmir Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının yetiştiği yerde Büyükşehir Belediyesiyle, yetişemediği yerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede bir gücü, nerede bir etkisi, nerede bir yetkisi varsa hepsini Ödemiş'in emrine sunmaya hazırız ve kararlıyız" dedi. - İZMİR