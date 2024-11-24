Özgür Özel, Öğretmenler Günü Yemeğine Katıldı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesinin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği yemeğe katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesi tarafından Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ev sahipliğinde 1500 öğretmenin yer aldığı yemeğe, CHP Genel Başkanı Özel de katıldı.