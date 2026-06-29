Özgür Özel: 'Partimizi İktidara Taşıyacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: 'Partimizi İktidara Taşıyacağız'

Özgür Özel: \'Partimizi İktidara Taşıyacağız\'
29.06.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin iktidar yürüyüşünü sürdüreceklerini belirtti.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde, üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe CHP milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, partililer ve üreticiler katıldı. Burada konuşan Özel, "Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son 4 kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan 6 yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanını değiştirmeye çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Göreve geldiğim günden 4 ay sonra, seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız; partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

'BAYINDIR, ÇİÇEKÇİLİĞİN BAŞKENTİDİR'

Bayındır'ı yakından takip ettiğini belirten Özel, "Seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz sonra Davut Sakarsu başkanla birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır, çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu, verdiği desteklerini ve köy kooperatifini selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif, 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden, yandaştan ihale ile çiçek almak yerine bütün ihale çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞIYOR'

Özgür Özel, "Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl çiftçiler çok zor bir dönem yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz, KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin, binde 2 değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bu bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Partimizi İktidara Taşıyacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor Tam 7 ayrılık birden Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: 'Partimizi İktidara Taşıyacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.