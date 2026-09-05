Özgür Özel: Seneye iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz - Son Dakika
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Özgür Özel: Seneye iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz

Özgür Özel: Seneye iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de yaptığı açıklamada, 2 köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesine karar verildiğini belirterek, ihaleye gireceklere seslendi: 'Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.' Ayrıca emekli maaşlarının artırılacağını ve yasakların kaldırılacağını söyledi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2 köprü ve 8 devlet otoyolunun özelleştirilmesine karar verildiğini belirterek, "İhaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1.5-2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya ziyaretleri kapsamında Edirne'ye geldi. Özel, Selimiye Camisi meydanında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'ni gezen Özel, ardından vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışında kendisine ikram edilen Edirne tava ciğerinin de tadına bakan Özel, ardından Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Veda Edirne Emekli Evi'nin açılışını yaptı. Özel programdan önce etrafını saran vatandaşlarla bir araya gelerek, konuşma yaptı.

Özel, partiye katılanların, tarihin doğru tarafından durduklarını belirterek, "Yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir, Atatürkçülerin yeni partisidir. Geçmişte omuz omuza mücadele ettiğimiz, şimdi akın akın bizimle birlikte Yeni Parti'ye katılan arkadaşlarımızın yeni partisidir. Yeni Parti, Trakya'nın, Rumeli'nin, benim canım akrabalarımın yeni partisidir" dedi.

'YENİ PARTİ EMEKLİLERE HAKKINI TEKRAR VERECEK'

Türkiye'de emeklilerin vefasızlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyen Özgür Özel, "20 yıl önce, 25 yıl önce bu iktidar geldiğinde, yani 2002 yılında bundan 24 yıl önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira; 2 çeyrek altını zor alıyor. Emekliler, geçmişte emekli olup, huzura erip, hatta belki çocuğuna, torununa yardım edebilen durumdayken, şimdi aldıkları maaşı eğer evleri yoksa kiraya verirlerse aç kalıyorlar. Bunun en iyi örneği de Edirne. Çünkü ortalama ev kirası 23 bin lira. En düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira. Yani evin yoksa, parayı kiraya verirsen aç kalırsın, karnını doyurursan, sokakta kalırsın. İşte Yeni Parti en çok da son dönemlerde emekliler için verdiğimiz mücadelenin bir karşılığı olarak, gittiğimiz her yerde emeklilerin koşup gelip sarıldığı Yeni Parti, AK Parti'nin kara düzenini değiştirecek, emeklilere hakkını tekrar verecek" diye konuştu.

'BU BÜYÜK VEFASIZLIĞA MEYDAN OKUYORUZ'

En düşük emekli maaşının 39 bin lira olması gerektiğini söyleyen Özel, "Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır. Ayrıca şunu unutmayın, şaka değil gerçek. Bu iktidarın emekliye yaptığını hatırlamak için 8 çeyrek altından iki çeyrek altına düşürdü. ya da en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti geldiklerinde, bugün asgari ücretin çok çok altında kaldı. Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret alacak, bir sonraki döneme kadar 1,5 asgari ücrete çıkacak, hiç yolu yok. Yıllarca elleri nasırlaşmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş, günü geldiğinde; 'Sen artık yeter çalıştın, sen duracaksın, biz sana bakacağız' dediğimiz emekliler şimdi iş arıyor, 'İş bulursam çalışırım' diyor. Antalya'da, Burdur'da serada 70 yaşında teyze çalışıyor 'evladıma para yollayacağım' diye. Bugün Edirne'deki emekliler 'İş bulsam çalışırım' diyor. Bu büyük vefasızlığa meydan okuyoruz ve Türkiye AK Parti'nin kara düzeni bitip Yeni Parti'nin size yakışan yeni düzeni kurulduğunda size yapılan bu vefasızlığı tam tersine çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN OTOYOLLARI DEVLETLEŞTİRECEĞİZ'

Özel, "Dün akşam Resmi Gazete yayınlandı. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2 köprü ve 8 tane devlet otoyolunun özelleştirilmesine karar verildi. Ben bunu aylar önce söyledim, sustular. Yalanlamadılar, şüphelendik. Sonra yabancıların gelip, köprülerde inceleme yaptığı, otoyollarda ölçüm hesap kitap yaptığı ortaya çıktı, sustular. Bir kelime cevap vermediler. Dedim; 'Cevap verin, bunu yapacak mısınız?' Sustular. Dün gece sessiz sedasız Erdoğan imzayı attı. Ne oluyor biliyor musunuz? Rahmetli Özal'ın yaptığı İzmir-Çeşme otobanı özelleşiyor. Ne olacak söyleyeyim; İzmir-Çeşme otobanı, devletin yaptığı otobandır. Kilometre başına 95 kuruş, 50 kilometre yol gidiyor yaklaşık Çeşme'ye 48 lira, bilemedin 50 lira para ödüyorlar. Bu Turgut Özal'ın, 'Semra koy bir kaset de keyfimize bakalım dediği' otoyol. Allah rahmet eylesin. Ama bu tarafa giderken Tayyip Erdoğan'ın yap işlet devret diye yaptırdığı İstanbul otoyolu, aynı kilometreyi gidiyorsun Akhisar'a doğru; kilometresi 5 lira, ödeyeceğin para 50 kilometrede 250 lira. Şimdi bu özelleştirmeyle ucuz otobanların hepsi 5 kat pahalanacak. Bu özelleştirmeyle, İstanbul'daki birinci ve ikinci köprü şimdi 50 lira en az iki kat, iki buçuk kat pahalanacak. Üçüncü köprüden pahalı olacak. Üçüncüsü İzmir'de ve Bursa'daki çevre yolları, yani otobanın gelip İzmir'in etrafından geçtiği çevre yolu, Bursa'daki çevre yolu, bugüne kadar bedavaydı. Şimdi çevre yolları da dün özelleştirmeye alınmış, bunlar da paralı olacak. Buradan milletimize şunu söylüyorum. Aylardır bunun için uyarıyoruz, dinlemiyorlar ve şimdi böyle bir kötülüğü yaptılar. Yaptıkları şudur; altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Bir kere devlet bunu yapmış, maliyeti bitmiş. Bu dün akşam özelleştirmeye aldıklarından o ucuz paralarla devlet 700 milyon lira para topluyor. Şimdi bunlar burayı 3 milyar, 3,5 milyar, 4 milyar peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek 5 kat zam yapacak. Verdiği parayı bir iki yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan Erdoğan'a sözüm şu; seçim kazanmak için para lazım, çaresizsin onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını ama zam yapınca neredeyse 1,5- 2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz" dedi.

Vefa Edirne Emekli Evi'nin açılışını yapan Özel, Özel, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'la birlikte partiye katılan ilçe başkanlarına rozetlerini taktı.

'GELİRDEKİ ADALETİ SAĞLAMAK LAZIM'

Buradaki açılışta da konuşan Özgür Özel, Türkiye'deki adalet sisteminin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Özel, "İlk önce gelirdeki adaleti sağlamak lazım. Daha çok çalışmak, hep birlikte kalkınmak, daha çok kazanmak lazım. Ama bunu halkça bölüşmek lazım. Sonra vergi adaleti sağlamak lazım. Dünyada Türkiye kadar dolaylı vergilerin yüksek olduğu bir ülke yok. Türkiye'de neredeyse yüzde 65. Nedir dolaylı vergi? Dolaylı vergi dünyanın en adaletsiz vergisidir. En zengin ve en fakirin aynı vergiyi vermesidir. Bu ülkede yeni bir kalkınma hamlesine, devletin planlamasını doğru yapmasına, hep birlikte dürüstçe yönetilen bir devletin, bu ülkenin işçisini de işverenince korumasına, çok kazanmasına ve adil bir vergi sisteminden bunların vergilendirilmesine ihtiyaç var. Türkiye'deki mahkeme adaleti sağlandığında yurt içinde para kazanan parasını dışarı kaçırmaz, yurt dışından yatırımcılar Türkiye'ye gelmekten korkmaz" dedi.

'YASAKLARI YASAKLAYACAĞIZ'

Tutuklamalara tepki gösteren Özel, "Turgut Özal kendisini en ağır eleştirenin, herkesin katlanamayacağı en ağır karikatürleri Çankaya Köşkü'ne asardı. Süleyman Demirel kendisinin taklidini yapan plastik şova katılır kendiyle alay ederdi. Erdal İnönü kendisi hakkında anlatılanların üstüne koyarak kendi anlatır, kendiyle alay ederdi, her türlü eleştiriyi sonuna kadar açıktı. 1970'lerde ya rahmetli Türkeş'i, Erbakan'ı, Ecevit'i, Demirel'i, dördünü birden eleştiren karikatürler, yılın karikatürü seçilirdi. Bugün küçük bir ima Cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor. Bu özgüvensizliktir. Bu iktidarın kendine güvenmemesidir. ve biz Türkiye'de artık Erdoğan'ın bu kadar çok yasağıyla nasıl mücadele edeceğimizi Yeni Parti olarak karar verdik. Biz de iktidarımızda yasakçı olacağız. Bizim iktidarımızda yasaklar yasak olacak. Erdoğan'ın getirdiği bütün yasakları yasaklayacağız" diye konuştu.

Özel açılışın ardından, 1'inci Murat Mahallesi'ndeki pazar yerini dolaşıp hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında pazarcı önlüğü de giyen Özel daha sonra Kırklareli'ye gitmek üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Seneye iktidara geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz - Son Dakika

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