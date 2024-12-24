Özgür Özel: Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyoruz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Biz orada Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de, Dürzilerin de tüm dinlerin, mezheplerin, etnik kökenlerin vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu güçlü bir anayasa, serbest seçimler ve hepsinin temsil edildiği bir yönetimi savunuyoruz. Biz toprak bütünlüğünü savunuyoruz." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile hükümlü avukat Selçuk Kozağaçlı'yı Silivri Cezaevi'nde geçen hafta ziyaret ettiğini hatırlattı.

55 gündür tutuklu olan Ahmet Özer hakkındaki iddianamenin bir türlü yazılamadığını söyleyen Özel, "Gizli tanık boş çıktı, şimdi meseleyi başka işlerle sulandırmaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı gözümüz meselenin üstünde. Yazılamayan iddianame, gelecekte bu kumpası yazanların iddianamesine girecek." dedi.

Gazeteci Özlem Gürses'in katıldığı ödül töreninde gözaltına alınmasını ve hakkında "ev hapsi" kararı verilmesini eleştiren Özel, "Ne yapılmaya çalışıldığı çok belli. Ayakları titriyor bu iktidarın. Sokağa çıkacak yüzleri yok, sadece il kongrelerine gidebiliyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını dile getirerek, bütçe görüşmelerindeki çalışmaları nedeniyle parti grubuna ve milletvekillerine teşekkür etti. CHP'nin bütçe görüşmelerini "sabote ettiği" eleştirilerine ilişkin Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Erdoğan, görüşmeleri 'sabote etmek' ve 'kışkırtmak' olarak algılamış. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Orada görüşmelerde kışkırtma dedikleri şey, sizin asgari ücretle ilgili yaptığınız değerlendirmedir. Sizin 12 bin 500 liralık emekli maaşına isyanınızdır. Eğer bunlarla siz bu insanları kışkırttıysanız, hükümete karşı ayağa kaldırdıysanız, bu hükümetin bu iktidarı sürdürmesi ile ilgili umutlarını biraz daha aşağılara götürüp de, Tayyip Bey'in moralini bozup da çiftçiye, işçiye, emekliye, gençlere, yoksullara, işsizlere umut olduysanız helal olsun size. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'yla ayrı ayrı gurur duyuyorum."

"30'un altında yokuz demeye devam edeceğiz"

İktidarın asgari ücret konusunda yılda üç kez zam sözü verdiğini ancak seçim sonrasında asgari ücrete başka bir zam yapmadığını ifade eden Özel, "Asgari ücretliye 17 bin 2 lirayı, geçen seneki noktayı verecekseniz bile, yüzde 78 zam yapmanız lazım. Toplumdaki beklenti, 30 bin liranın üzeri çıktı. O yüzden CHP olarak hem tespitimiz hem çalışmamız hem de bu noktada toplumda yarattığımız umut çok doğru bir yerdedir. Biz, '30 altında yokuz' demeye devam edeceğiz. Süreci dikkatle takip edeceğiz." dedi.

Emekli maaşlarının da hak ettiği yerde olmadığını savunan Özel, en düşük emekli maaşı için telaffuz edilen 14 bin 500 gibi bir rakamın kabul edilemeyeceğini söyledi. Emekliye bir asgari ücret verilmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Asgari ücrette de öyle 21 bin lira gibi sefalet ücretlerini asla telaffuz etmeyin." dedi.

Özel, Türkiye'de 1 milyon atanmayan öğretmen olduğunu, bunların da 85 bininin ücretli olarak çalıştırıldığını dile getirerek, "Öğretmenlere maaş ödeyemiyorken, 85 bin ücretli öğretmene yılbaşı üzeri maaşını ödemiyorken, gidip de maaş almaya utanmayan bir Milli Eğitim Bakanı var. Erdoğan'a sesleniyorum; yarından tezi yok, yüzde 2 yedek ödenek zaten duruyordur, durmuyorsa da nerede para varsa çekilsin. Bu arkadaşların, bu yok zamandaki çilelerine son verilsin. Bu paranın ödenmemesinin hiçbir şekilde izah edilebilecek bir tarafı yok." diye konuştu.

"Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyoruz"

Özgür Özel, Suriye'deki gelişmelerle ilgili partisine yönlendirilen eleştirilere ilişkin de, "Hükümet Suriye üzerinden çeşitli iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyor. Sayın Bahçeli'nin de önüne konulan metinlerde, Sayın Erdoğan'ın da ekranına yansıtılan metinlerde, 'Cumhuriyet Halk Partisi Esad'ın yasını tutuyormuş', 'Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye'deki rejim değişikliğinden üzüntü duyuyormuş.' Sayın Erdoğan, şunu çok netlikle söyleyeyim: Esad, bir tek adamdı, ben tek adamlara karşıyım." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz orada Kürtlerin de, Arapların da, Türkmenlerin de, Dürzilerin de tüm dinlerin, tüm mezheplerin, tüm etnik kökenlerin vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu güçlü bir anayasa, serbest seçimler ve hepsinin temsil edildiği bir yönetimi savunuyoruz. Biz toprak bütünlüğünü savunuyoruz. 'Toprak bütünlüğü' dersen seninleyiz, 'Demokratik seçim dersen' seninleyiz. Eğer 'Suriye'de herkesin temsil edildiği yönetim' dersen, seninleyiz. Niye? Çünkü bu dediğin yerde, yıllardır bizim söylediğimiz Türkiye'nin menfaatleri var. Orada birleşebiliriz."

(Bitti)