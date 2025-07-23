Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu\'na Destek Verdiklerini Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili, "Komisyonun demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimleri ziyaret etti.

"Komisyonun demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım ve bunun için biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız"

Ziyaret sonrasında Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu ile ilgili konuşarak komisyona girmek için belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması şartı iddiaları ile ilgili, "Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Bu çok önemli ama komisyona girmek için böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey'inde bizimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığımız belli" dedi. - İSTANBUL