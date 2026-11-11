Özgür Özel, Yeni Parti'nin Ankara'daki kurultayında genel başkanlığa seçilecek - Son Dakika
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Özgür Özel, Yeni Parti'nin Ankara'daki kurultayında genel başkanlığa seçilecek

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Özgür Özel, Yeni Parti\'nin Ankara\'daki kurultayında genel başkanlığa seçilecek
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Yeni Partili Utku Çakırözer, partinin 14-15 Kasım 2026'da Ankara'da yapacağı kurultayda Özgür Özel'in genel başkan seçileceğini duyurdu. Çakırözer, 8 Kasım'daki önseçimde 2 bin 502 sandıkta 639 bin 454 üyenin oyu ve yüzde 81,3 katılım oranı olduğunu belirtti.

Yeni Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, "8 Kasım'daki önseçimde yüzbinlerce üyemizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda Sayın Özgür Özel'i genel başkanımız olarak seçeceğiz" dedi.

Yeni Partili Utku Çakırözer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çakırözer, kurultay sürecine ilişkin, "14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz kuruluş kurultayımız ile siyasi kuruluş sürecimizi tamamlıyoruz. 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan değişim iradesi, 19 Mart siyasi darbesi ile engellenmeye çalışıldı. Seçilmiş yöneticilerimize, belediyelerimize, yol arkadaşlarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan baskıların ardından 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan darbesiyle siyasi hareketimizin kurumsal varlığına müdahale edildi. Ancak milletimiz geri adım atmadı. Yeni Parti işte bu mücadelenin içinden doğdu. Türkiye'nin dört bir yanında ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı tamamen üyelerimizin iradesiyle, oylarıyla seçtik. Kurultay öncesinde 8 Kasım'da genel başkanlık ön seçimimizi gerçekleştirdik. Türkiye genelindeki 2 bin 502 sandıkta 639 bin 454 üyemizin oyu, yüzde 81,3 katılım oranıyla üyelerimiz önseçimde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel için iradesini ortaya koydu" dedi.

'MİLLET İKTİDARININ YÜRÜYÜŞÜ AŞAMASINI BAŞLATIYORUZ'

Kurultayın Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirten Çakırözer, "Salonumuzda 1202 kurultay delegemiz, yurt dışı birliklerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız ile hep birlikte olacağız. Geçmişte bakanlık, senatörlük, milletvekilliği yapan ve şimdi Yeni Partimize geçerek bize güç katan 257 parlamenter büyüğümüz; emek örgütleri, meslek odaları ile sivil toplum örgütlerinin 500'den fazla temsilcisi; yurt dışından ve Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerden gelen yabancı konuklarımız; kurultayımızı izleyerek halkımıza aktaracak 500 gazeteci ile Ankara ve Anadolu'nun dört bir yanından gelen üyelerimiz ve yurttaşlarımızla birlikte kuruluş kurultayımızı gerçekleştireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz. 8 Kasım'daki önseçimde yüzbinlerce üyemizin ortaya koyduğu irade doğrultusunda Sayın Özgür Özel'i genel başkanımız olarak seçeceğiz, Parti Meclisimizi ve Yüksek Disiplin Kurulumuzu seçeceğiz. Böylece kurultayımız ile partimizin idari kuruluşunun ardından siyasi kuruluş aşamasını da tamamlıyoruz. Türkiye'yi yenileyecek millet iktidarının yürüyüşü aşamasını başlatıyoruz. Bu doğrultuda kurultayımızın ana sloganını 'Türkiye Yenileniyor' olarak belirledik" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ NASIL İNŞA EDECEĞİMİZİ ANLATACAĞIZ'

Sadece siyaseti yenilemediklerini söyleyen Utku Çakırözer, "Hedefimiz Türkiye'de herkesin müreffeh, güvenli, adil ve özgür bir hayat yaşayabileceği yeni bir düzenin kurulmasıdır. Bu doğrultuda kurultayımızda; Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, üretimi ve toplumsal refahı nasıl artıracağımızı, yurttaşların geleceğini nasıl güvence altına alacağımızı, toplumsal birliği ve aidiyeti nasıl güçlendireceğimizi, dünyada güven kazanan bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi hem genel başkanımızın ilk kurultay konuşmasıyla, hem de kuruluş kurultayımıza katılacak delegelerimizin kurultay süresince tartışarak hazırlayacağı kurultay bildirgemizle milletimize anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Mert ÇEBİŞCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA
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