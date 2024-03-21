Özhaseki: Deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatı devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirterek, "Köylerde iş yapıyoruz, şehir meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. 1000'den fazla şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla evler yapmaya devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting öncesi halka hitap eden Özhaseki, 22 yıl boyunca Türkiye için çalışırken birçok engelle karşılaştıklarını, Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırısı, parti kapatma davası, "367" olayı ve Gezi olayları, 17-25 garabeti ile çukur eylemleri gibi birçok badirenin atlatıldığını söyledi.
Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmadıklarını kaydeden Özhaseki, "Bizim millet diye bir derdimiz var, bizim bayrak diye bir derdimiz var, bizim ezan diye bir derdimiz var. Bölünmez bütünlük diye bir derdimiz var bizim. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'mızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Gece, gündüz onunla beraber çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Özhaseki, maddi hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu, manevi hasarı ölçecek ise henüz bir alet icat edilmediğini ifade etti.
Deprem bölgesinde karşılaştığı manzaraları anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Geçenlerde Gaziantep İslahiye'deyim. Bir kız kardeşimiz geldi, 'Ben şu evi istiyorum sizden' dedi. 'Kardeşim, kuraya gireceksin, kurada ne çıkarsa bahtına' dedik. 'Hayır, ben devletimden bu evi istiyorum' diye ısrar ediyor. Niye ısrar ediyorsun diye sorunca, 'Abi, o gece ben eşimi ve üç evladımı kaybettim. O ev mezarlığa bakıyor. Bana o evi verin ki her gün sabah erkenden kalkacağım, onlara selam vereceğim, namaz kılacağım, dua edeceğim, sonra Fatiha'lar okuyacağım. Her gün mezarlığa gideceğim' dedi. Hala acı tütüyor. Deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatı devam ediyor. Köylerde iş yapıyoruz, şehir meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. 1000'den fazla şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla evler yapmaya devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde çelik karkastan köy evleri yapıyoruz ve dağıtmaya da başladık. 76 bin civarında konutu dağıttık. Her ay 10-15 bin konut vereceğiz."
Türkiye'nin yerel seçim arifesinde olduğunu belirten Özhaseki, "Bizim muhalefette olduğumuz günlerde, ilk yıllarda bizlere çok zorluk çıkarttılar. Hiçbir projeme izin vermediler ama 2002'den sonra iktidara biz geldik. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ne istersem 'Sen devam et' dedi, Allah ondan razı olsun. Yaptığım işlerin hepsinin arkasında Cumhurbaşkanı'mız var. Önde ben gözüküyor olabilirim ama sırtımı yasladığım dağ gibi bir insan vardı, o da Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.
Mitingde, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç da konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere banka promosyonu ödemeleri yapılacağını duyurdu. Erdoğan, ayrıca depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılandığını ve enflasyonun düşeceğini belirtti. Muhalefetin ise ülkenin geleceği için umut verici bir değişim geçirmesi gerektiğini ifade etti.
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