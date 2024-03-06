Çevre Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evlerini ve iş yerlerini yapmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'daki çalışmalara ilişkin, "Herkesin hakkı ödenene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda 400 bine yakın hak sahibi var, evlerini de iş yerlerini de yapacağız." dedi.
Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:
"Herkesin hakkı ödenene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Şu anda 400 bine yakın hak sahibi var, evlerini de iş yerlerini de yapacağız. 307 bin inşaata başladık. Diğer kalan kısımlarda köylerde çelik ev olarak yapılıyor, herkesin hakkını Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Malatya'da yaptıklarımıza da sizler şahitsiniz."
Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde de inşaatların devam ettiğini anlatan Özhaseki, deprem bölgesinde binden fazla şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Rezerv alanlarda bu inşaatları yapıyoruz ama merkezde yaptıklarımızı da sizler görüyorsunuz. Valiliğin karşısı ve arka tarafındaki mahallede, bizim Yeni Cami civarındaki çarşımızda yani Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yerde inşaatlarımız hızla devam ediyor. Biraz zorluğumuz oralarda şuydu; daha önceden rastgele yapılmıştı. Ama şimdi zeminlerine fore kazık sapladık. Yani zeminde en alt taraftaki sert zeminleri buluncaya kadar yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir daha hiç olmaz ama 8-9 şiddetinde bile bir depremde yıkılmayacak dükkanları yapmaya devam ediyoruz. İnönü Caddesi üzerindeki faaliyetlerimizi sizler görüyorsunuz. Yeşilyurt'ta, Battalgazi'de binlerce konut yapmaya devam ediyoruz. Şu anda toplam 50 bin civarında konut devam ediyor."
Evleri sırayla teslim etmeye devam edeceklerini dile getiren Özhaseki, vatandaşlardan helallik alana kadar çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.
Kendileri böyle gayret ederken birilerinin "nerede yaptığınız evler, kime veriyorsunuz, siz yüzde yüz akrabalarınıza dağıtıyorsunuz" dediğini dile getiren Özhaseki, "Koca koca genel başkanları emin olun böyle söylüyorlar. Ama onlara seslenip diyorum ki; görmek istiyor musunuz? Gelin yanınıza düşeceğim şantiye şantiye gezdireceğim sizi. Şeref sözü, hadi gelin. Ama hiçbiri gelmiyor. Yahu kardeşim hiç değilse deprem üzerinden siyaset yapmayın. Ne olur acılı insanların üzerinden siyaset yapmayın. O kirli dilinizi çekin bu insanların üzerinden." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Çevre Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evlerini ve iş yerlerini yapmaya devam edeceğiz - Son Dakika
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin açılan davada tanıklar dinlendi. Tanıklar arasında Hablemitoğlu'nun eski avukatı Hüseyin Buzoğlu, emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve gazeteci Yasemin Güneri de bulunuyor. Tanıklar, Hablemitoğlu'nun tehditler aldığını ve MİT Müsteşarlığı teklifi aldığını ifade etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde iki ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Valilik toplantı salonunda Edirne'deki asayiş, güvenlik, trafik ve gümrüklerdeki çalışmaları değerlendiren Sezer, kentte emniyet ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade etti. Sezer, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi için taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. STSO Başkanı, tüccar ve sanayicilerin beklentilerini iletti.
Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?