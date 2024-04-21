Özhaseki: İstanbul'u depreme karşı dönüştüreceğiz - Son Dakika
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Politika

Özhaseki: İstanbul'u depreme karşı dönüştüreceğiz

Özhaseki: İstanbul\'u depreme karşı dönüştüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'u depreme karşı dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını belirtti. Ayrıca, afete maruz kalabilecek diğer şehirlerin de ayağa kaldırılması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

21.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:58
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme karşı İstanbul'u dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını belirterek, "Afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nda Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alanı Ağaçlandırma Töreni'ne katıldı. Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, "Şehircilik meselesi başlı başına bir iş, kadim şehirlerimiz var. Bir taraftan da iklim değişikliğinin getirmiş olduğu her türlü sıkıntılarla baş etmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu mücadeleler içerisinde son dönemde kendimize iki tane daha vazife biçtik. Birisi depremin getirmiş olduğu hasarları giderebilmek. Bir diğeri de ileride olabilecek her türlü deprem gibi afetlere karşı buy ülkenin korunabilmesi meselesi. Birisi 1 yıldan fazla oldu 6 Şubat'taki afet. Herhalde Anadolu'ya geldiğimiz ilk andan itibaren başımıza gelen en büyük felaket. 18 tane il doğrudan veya dolaylı etkilendi, 14 milyon insan zarar gördü. yıkılan dükkan, konut, ardiye, depo gibi bağımsız birim sayısı 850 bin. Dile kolay, Anadolu ölçeğinde 5-6 tane vilayet demek. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Şehirlerin bazılarının merkezleri tamamıyla yok olmuş vaziyette. O şehirleri ayağa kaldırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda bin 240 yerde şantiyemiz var, 4 bin 333 köyde köy evleri yapıyoruz. 76 bin kadar konutu teslim ettik, binlercesi devam ediyor. Bundan sonra da her ay 10, 15, 20 bin konutu depremzedelere vermeye devam edeceğiz. Oradaki insanların evlerine kavuştuklarında yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim en büyük sevincimiz. Bazen ev çıkmadığı için hüzünlenenler oluyor. Onlara diyorum ki; merak etmeyin. Cumhurbaşkanımız söz verdi, bizler de sözün arkasında duruyoruz. Bu ay çıkmazsa diğer ay çıkar, olmadı sonraki ay çıkar merak etmeyin. Bu evler bitinceye kadar buradayız. Biz seçimlik, mevsimlik insanlar değiliz. Söz verip de kaybolanlardan değiliz. Milletimizi seviyoruz. Onun içindir ki gece, gündüz demeden uğraşıyoruz. Evlerinizi teslim edeceğiz" dedi.

" İzmir'imizi, İstanbul'umuzu ayağa kaldırabilmenin mücadelesini yapıyoruz"

Bakanlık olarak yapıları depreme dirençli hale getirmek için uğraştıklarını ve bu çerçevede İstanbul için 485 milyar TL'lik bütçe açıkladıklarını sözlerine ekleyen Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir taraftan da bir başka iş olarak kendi üzerimize aldığımız sorumluluğumuz gereği ne kadar yapımız varsa tamamını afetlere karşı dirençli hale getirmeye uğraşıyoruz. Bu da başlı başına bir iş. İstanbul için proje açıkladık. Orta vadeli bütçede tam 485 milyar liralık bir destekle İstanbul'u dönüştürmeye gayret edeceğiz. Oradaki birçok sorumluluk sahibi belediye başkanının, ilçe belediye başkanlarının umurlarında olmayabilir, ciddiye de almayabilirler. Ama bizler sorumluluk sahibi insanlarız. Olabilecek bir afetin nasıl bir sonuç doğurabileceğini çok iyi biliyoruz. Onun için gece, gündüz demeden gerek İzmir'imizi, gerek İstanbul'umuzu gerekse afete maruz kalabilecek bütün şehirlerimizi ayağa kaldırabilmenin mücadelesini ve programını yapıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız."

Açıklamaların ardından Bakan Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve programa katılanlar ağaç dikti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özhaseki: İstanbul'u depreme karşı dönüştüreceğiz - Son Dakika

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