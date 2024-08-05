Politika

Pakistan Büyükelçiliğinde Keşmir Sömürge Günü anma etkinliği düzenlendi

ANKARA - Beşincisi düzenlenen Keşmir Sömürge Günü için Ankara'da bulunan Pakistan Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Hindistan'ın Pakistan'a bağlı Cammu ve Keşmir bölgesinde yaptığı yasadışı işgalini devam ettirmek adına Ağustos 2019'da gerçekleştirdiği eylemlerin ardından her yıl tüm dünyada anılan Keşmir Sömürge Günü için Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi. Etkinlikte Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de konuşma yaptı.

"Tek bile kalsak Pakistan ile yan yana birlikte yol yürümeye devam ediyor olacağız"

Keşmir'in sadece 1948 yılında oluşturulmuş davadan ibaret olmadığını ifade eden Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan itibaren kendimi tanıdığım yıllardan itibaren bir Kıbrıs meselesi gibi bir Filistin meselesi gibi tanıdığım, yine bize ait acılardan birisiydi Keşmir. Gönül isterdi ki dünya böylesine kimi güçlerin hakim olduğu. Haklıların değil, güçlülerin hakim olduğu bir dünya olmasın. Demokrasi sadece batı için, Avrupa için ve batı alemi için, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi değerli kavramlar. Son yüzyılımızı inşa eden kavramlar sadece batı için, batı alemi için geçerli olmasın Filistin için de Suriye için de Keşmir için de geçerli olsun 3 yıl Avrupa Birliği bakan yardımcılığı yaptım o yıllar bana şunu öğretti, demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler gibi kavramlar maalesef Batı'nın acıktığında yediği helvadan yapılmış birer puttan ibaret. Kendileri için söz konusu olduğunda tapındıkları ama Keşmir için söz konusu olduğunda, Filistin için söz konusu olduğunda hiç çekinmeden acıktıklarında yedikleri helvadan birer put. Biz hangi şartta olursa olsun. Tek bile kalsak yalnız da kalsak, Keşmir halkının bu haklı davasında Keşmir halkıyla birlikte yol yürümeye Pakistan ile yan yana birlikte yol yürümeye devam ediyor olacağız."

"Hindistan, Keşmir halkının ruhunu zayıflatabileceğini umuyordu"

5 Ağustos 2019 tarihinin Keşmir tarihinde farklı bir önemi olduğunu dile getiren Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki eylemleri, işgal altındaki toprakların tartışmalı statüsünü değiştirmeyi amaçlamıştır. Hindistan, işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışarak Keşmir halkının ruhunu zayıflatabileceğini veya en azından meşru kendi hayatını tayin etme haklarından taviz vermelerini sağlayabileceğini umuyordu. Bunların hiçbiri olmadı ve Keşmirliler kendi hayatını tayin etme hakları için mücadelelerinde her zamankinden daha kararlılar" şeklinde konuştu.

Cüneyd, Keşmirlilerin tüm temel haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmaya devam ettiğini ve işgal altındaki topraklarda uygulanan yasaların işgal güçlerine tam dokunulmazlık sağladığını ifade etti.

Uzun süredir devam eden Jammu ve Keşmir anlaşmazlığının uluslararası meşruiyete göre aciliyet ve sorumluluk duygusuyla çözülmesi gerektiğini ileri süren Cüneyd, Hindistan'ın taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle çözümsüz kaldığını söyledi.