Pakistan\'da Genel Seçimler Sonlandı

Pakistan'da 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek yeni hükümeti belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erdi.
Pakistan'da halk bugün genel seçimler için sandık başına gitti. Yeni hükümeti ve Ulusal Meclisin üyelerini belirleyecek seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 17.00'da sona erdi. 128 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan geçici hükümetin Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, seçimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı halkı tebrik etti. Bugünkü yüksek katılımın halkın Pakistan'ın geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Kakar, "Oylar aracılığıyla ifade edilen sesler demokrasimizin güçlenmesine katkıda bulunacaktır ve bunun için Pakistan halkı her türlü takdiri hak etmektedir" dedi.
Kakar ayrıca ülke genelinde özgür ve adil olarak gerçekleştirilen seçimler nedeniyle güvenlik personeline ve Pakistan Seçim Komisyonu'na teşekkür etti.
Resmi olmayan sonuçlar bu gece açıklanacak
Oylamadaki başlıca partiler Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) ile Pakistan Halk Partisi (PPP) olarak görülüyor. Oy sayımının ardından 336 sandalyeli Ulusal Meclis'teki 266 sandalyenin sahibi belli olacak. Meclisteki 266 sandalye için 5 bin 121 aday yarışırken, 10 sandalye azınlıklar, 60 sandalye ise kadın milletvekilleri için ayrıldı. Sandıkların kapanmasının ardından seçim yasakları yerel saatle 23.59'a kadar devam edecek. Resmi olmayan sonuçların bu gece, resmi sonuçların ise yarın açıklanması bekleniyor.
Mobil hizmetler kesilmişti
Pakistan İçişleri Bakanlığı kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle ülke genelinde mobil hizmetleri geçici olarak durdurma kararı almış, yapılan açıklamada, "Son dönemde artan ve çok sayıda can kaybına neden olan terör eylemleri ülkedeki güvenlik ortamını sarsmıştır. Bu nedenle güvenlik tehditlerine karşı önlem alma ihtiyacı doğmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.
Seçim öncesi 3 saldırı
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Son Dakika › Politika › Pakistan'da Genel Seçimler Sonlandı - Son Dakika
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