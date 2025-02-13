Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip - Son Dakika
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Politika

Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da. Pakistan hükümeti, Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenini klip haline getirerek Dombra'nın Urduca versiyonuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

13.02.2025 11:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya ve Endonezya'dan sonra son durağı olan Pakistan'a gitti. Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak, "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN ERDOĞAN'A 'DOMBRA'LI KLİP

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı. Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen Dombra'nın Urduca versiyonuyla paylaşıldı. Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Dombra\'lı klip
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • soner yavuz:
    TEK KELİMEYLE YAZIKLAR OLSUN OĞLU BİLALİDE ARTIK GİTTİĞİ YERE GÖTÜRÜYOR NASIL OLSA UÇAK BELEŞ BENZİN BELEŞ HARAM OLSUN BENİM ÖDEDİĞİM VERGİLER BUNLARA HER GİTTİĞİ YERE 3 UÇAK DOLUSU GİDİYORLAR NE GÜNLERE KALDIK EY YARABBİM BİRAN ÖNCE BU ÜLKEYİ HARAMİ HARAMZADELERDEN KURTAR YARABBİM. 211 139 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    siz sevmeseniz de dünya aşık uzun adama. Allah uzun ömür versin 84 101 Yanıtla
  • soner yavuz:
    SİZ MAKARNAYA KÖMÜRE OT YEMEYE BİAT ETMEYE DEVAM DÜŞÜNCESİ OLMAYAN DURUŞU OLMAYAN ARAŞTIRMAYAN ELEŞTİRMEYEN SORGULAMAYANLAR ELBETTE MAKARNAYA KÖMÜRE OTA TABİDİR LER DURMAK YOK YALAKALIĞA BİAT ETMEYE MAKARNAYA KÖMÜRE OT A DEVAM 56 37 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    turkiyenin en sadık dostu pakistandir gerisi hikaye 59 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalakalar Türkiye Olmazsa Hemen Tog Armağan edin 17 45 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    patlayın emi 36 23 Yanıtla
  • yavuz d:
    15 temmuzda o donem is geregi islamabad daydim o gece pakistan hava kuvettleri hazir bekliyordu talep gelmesi durumunda turkiyeye ucacaklardi o doneme kadar dost biliyordum ama bu derece dusunmemistim oyski avrupa sesiz sekilde darbenin basarili olmasini bekliyordu bastirilinca kinama mesajlari attilar 26 6 Yanıtla
  • Akif Kececi:
    dünya ve Türkiye tarihinde ilkleri yaşatan reis 21 8 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    günlük trol gaz alma operasyonu yapılmıştır sdsds 12 15 Yanıtla
  • null:
    Helal be,en çokta bir kesmi kudurtman hoşuma gidiyor.. 16 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pakistan hükümetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dombra'lı klip - Son Dakika
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