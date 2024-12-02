Pakistan-Türkiye Dostluğu Vurgulandı

Politika

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, "Pakistanlıların İstanbul'daki ve 2023 yılındaki depremlerde Türk kardeşlerine verdiği yürekten destek, iki ulusumuz arasında mutlu bir şekilde var olan güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarının bir kanıtıdır" dedi.

Pakistan'ın 77. kuruluş yıl dönümü, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların Türk soyundan gelen Babür İmparatorluğuna dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İngiliz işgali altında olmasına rağmen beraber yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. İngiliz işgali altında olmasına rağmen, bugün Pakistan'da yaşayan Müslümanların Türk Bağımsızlık Savaşı sırasında Türk kardeşlerine sağladığı özverili destek, tarihte çok az örneği bulunan kendini adarcasına bir bağlılık, sevgi ve fedakarlık destanını temsil ediyor."

"İki devletimizin birbirini nasıl savunduğuna dair sayısız hikaye vardır"

Pakistan'ın Kıbrıslı Türklere ve Türkiye'nin de Keşmirlilere destek olmak için küresel forumlarda destek vermesine vurgu yapan Büyükelçi Cüneyd, "İki devletin birbirini nasıl savunduğuna dair sayısız hikaye vardır. Bu liste oldukça uzun. Türkiye'nin Pakistan'daki deprem ve sel felaketlerinin ardından gösterdiği paha biçilemez destek ve Pakistanlıların İstanbul'daki ve 2023 yılındaki depremlerde Türk kardeşlerine verdiği yürekten destek, iki ulusun arasında mutlu bir şekilde var olan güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarını bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Cüneyd, geçen 77 yıla geri dönüp bakıldığında Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek büyümeye devam etmesinin kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu ifade ederek, "İki ülke arasında liderlik odaklı, insan odaklı ve geleceğe yönelik bir odak noktası sağlayan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC) ve Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEF) gibi güçlü kurumsal mekanizmalar mevcuttur ve bu mekanizmalar ikili ilişkilerimizin tüm yelpazesinde ortaklığımızı yönlendiriyor" şeklinde konuştu.

"Pakistan ve Türkiye arasındaki gönülden bir münasebet"

Programa katılan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan ve halkının her zaman Türk milletinin kalbinde eşsiz bir yere sahip olduğunu ve Türkiye ile Pakistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağların olduğuna dikkati çekerek, "Terörizmden bölgesel istikrarsızlığa kadar benzer birçok zorlukla karşı karşıyayız ve dünyanın en kritik bölgelerine ve ulaşım ve iletişimin kesişen hatlarına ulaşan benzer stratejik konumlardan yararlanıyoruz. Tüm uluslararası platformlarda iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu artırmanın önümüzdeki yıllarda üretken sonuçlar getireceğine inanıyorum ve tüm konularda ortak çabalarımızı sürdürmeli ve ticaretten ekonomiye, savunmadan güvenliğe kadar tüm alanlardaki işbirliğimizin gerçek potansiyelini gerçekleştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Türkiye ile Pakistan'ın dostluğunun karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan sözde bir dostluk olmadığına dikkati çekerek, "Ülke arası ilişkilerde her ne kadar dostluklardan bahsedilse de genellikle çıkarlar geçerlidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak Pakistan ve Türkiye arasındaki münasebet gerçekten gönülden bir münasebet. Türkçede güzel bir ifade vardır, "Kalpten kalbe yol vardır" diye. Bu iki ülkenin insanları, halkları arasındaki münasebet tamamen gönülden bir münasebettir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistan kurulmamış olsa da Pakistan'ı kuracak insanların gönülden desteğini biliyoruz" diye konuştu. - ANKARA