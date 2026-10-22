Pala, Aliağa'da 85 işçinin sendika değişikliğiyle işten çıkarıldığını iddia etti

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada işçilerin sendika değiştirdikleri gerekçesiyle işten çıkartıldığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Pala, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve fabrika işçileriyle basın toplantısı düzenledi.

İzmir'in Aliağa fabrikasında çalışan 85 işçinin sendika değiştirmelerinin ardından işten çıkarıldığını söyleyen Pala, bu durumun Anayasa, kanunlar ve Uluslararası Çalışma Örgütü düzenlemelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Pala, "Bir emekçi bir sendikayı seçti diye işten çıkartılıyorsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dahil kamu bunun önünde herhangi bir engel koymuyorsa, Türkiye'de hepimizin utanması gereken bir durumdur." dedi.

Bu örneklerin Türkiye'nin birçok ilinde yaşandığını savunan Pala, emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Araştırma önergesiyle Türkiye'deki emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması için çaba göstereceklerini dile getiren Pala, "Bu sürecin takipçisi olacağız. Onların direnişlerinin ve örgütlenme özgürlüklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.