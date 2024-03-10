Papa Francis: Ukrayna müzakerelere başlamalı

Politika

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna'nın müzakerelere başlama cesareti göstermesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre Radya Televizyonu'na (RSI) röportaj verdi. Papa Francis, röportajında ikinci yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Ukrayna'nın müzakerelere başlama cesareti göstermesi gerektiğini söyledi. Papa Francis, Ukrayna'nın beyaz bayrak çekip çekmemesine yöelik tartışmalarda pozisyonunun ne olduğu sorusuna, "En güçlü olan; duruma bakan, halkını düşünen ve beyaz bayrak cesaretine sahip olup müzakere eden kişidir" yanıtını verdi. Müzakerelerin uluslararası güçlerin yardımıyla yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Katoliklerin ruhani lideri, "Müzakere kelimesi, cesur bir kelimedir. Yenildiğinizi, işlerin iyi gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmalısınız" dedi.

Papa Francis, müzakeleri yürütecek bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin teklifini hatırlattı. Papa Francis, "Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin" açıklamasını yaptı.

Röportajda İsrail'in saldırılarına da değienen Papa, "Müzakere asla teslimiyet değildir" dedi.

Papa Francis'in Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalarında ilk kez "beyaz bayrak" ve "yenilmek" kelimelerini kullanması dikkat çekerken, Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ise röportajın ardından yaptığı açıklamada Papa'nın röportaj sırasında "beyaz bayrak" ifadesinin "düşmanlıkların durdurulmasını ve müzakere cesaretiyle elde edilen bir ateşkesi belirtmek" amacıyla kullanıldığını söyledi. - VATİKAN