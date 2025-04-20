Papa Francis ve Vance Paskalya Bayramı'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Papa Francis ve Vance Paskalya Bayramı'nda Bir Araya Geldi

Papa Francis ve Vance Paskalya Bayramı\'nda Bir Araya Geldi

Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Paskalya dolayısıyla kısa bir görüşme yaptı.

20.04.2025 17:52
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İtaya temaslarını sürdürüyor. Ailesi ile birlikte başkent Roma'da bulunan J.D. Vance, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü. Vatikan'dan yapılan açıklamada, ikilinin Vatikan'daki Papa'nın ikametgahında Paskalya Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, "Papa Francis, Paskalya gününde iyi dileklerini iletmek üzere birkaç dakika süren kısa bir özel görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Vance'ın ofisinden yapılan kısa açıklamada ise, görüşme doğrulandı, ancak ayrıntıya yer verilmedi.

Papa'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Paskalya ayini için toplanan binlerce kişiye Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan seslenen Papa Francis, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Ruhani lider, "İsrail halkının ve Filistin halkının tüm acılarına yakınlığımı ifade ediyorum. Çatışan taraflara çağrım şudur: Ateşkes ilan edin, esirleri serbest bırakın ve barış dolu bir gelecek isteyen açlıktan kıvranan insanlara yardım edin" dedi.

Papa, ayinin ardından üstü açık aracı ile Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan halkı selamladı.

Papa, Trump'ın politikalarını eleştirmişti

Papa ve Vatikan yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planları ile yurt dışı yardımlarda ve sosyal yardım programlarında yaptığı kesintiler de dahil olmak üzere, Trump yönetiminin birçok politikasını eleştirmişti. Papa, göçmen karşıtı sert uygulamaları "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Katolik olan Vance, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları nedeniyle Papa ile zaman zaman ters düşmüştü. - ROMA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Papa Francis ve Vance Paskalya Bayramı'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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