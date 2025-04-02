Paraguay Brezilya Büyükelçisi'ni Geri Çağırdı

Paraguay, Brezilya'nın ülkeye yönelik casusluk faaliyetleri nedeniyle Brezilya Büyükelçisi Jose Antonio Marcondes'in ülkeye geri çağrıldığını duyurdu.

Paraguay, Brezilya'nın casusluk faaliyetleri nedeniyle harekete geçti. Paraguay Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Brezilya Büyükelçisi Jose Antonio Marcondes'in Itaipu enerji santraliyle bağlantılı olarak Paraguay'a karşı yürütülen "casusluk faaliyeti" hakkında rapor vermesi için geri çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, Itaipu enerji santraline ilişkin mayıs ayı sonuna kadar sonuçlandırılması gereken müzakerelerin Brezilya tarafından açıklama yapılana kadar askıya alındığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Brezilya medyası UOL'un tarafından yayınlanan bir haberde, ülkenin istihbarat teşkilatı Abin'in Paraguay'daki İtaipu Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin müzakereler sırasında Paraguaylı yetkililerin bilgisayarlarına sızmaya çalıştığı belirtilmişti. Haberde, Paraguaylı yetkililere yönelik casusluk faaliyetleriyle Brezilya ve Paraguay arasında iki uluslu bir girişim olan Itaipu'nun vergi anlaşmasıyla ilgili bilgi toplanmasının amaçlandığı belirtilmişti. Haberin ardından Brezilya hükümeti de eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde Paraguaylı yetkililere karşı casusluk faaliyetleri yürütüldüğünü kabul etmişti. Brezilya tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Bolsonaro hükümeti tarafından yetkilendirilmiş bir operasyon olduğu kabul edilmiş ancak operasyonun mevcut hükümet tarafından Mart 2023'te fark edilir edilmez durdurulduğu belirtilmişti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada ise, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetiminin istihbarat faaliyetlerine karıştığına ilişkin iddialar reddedilmişti. - BRASILIA