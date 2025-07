Paris'te Suriye ve İsrail Görüşmesi

Suriye ve İsrailli yetkililer, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli ve Suriyeli yetkililer, yeni krizleri önlemek üzere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın katılımıyla dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimin azaltılmasıydı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme konusundaki kararlılıklarını yineledi" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası: "İsrailli ve Suriyeli bakanlar 2000'den bu yana ilk kez bir araya geldi"

Barrack, görüşmeye katılan yetkililerin ismini açıklamazken, ABD'li haber sitesi Axios, İsrail tarafını Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Suriye tarafını ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin temsil ettiğini aktardı. The Times of Israel gazetesi ise İsrailli ve Suriyeli bakanların en son 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el- Şara'yı barış görüşmeleri için Batı Virginia'da ağırladığı ziyaret sırasında bir araya geldiğini belirtti.

Suudi medyası salı günü, İsrail'in geçtiğimiz hafta Şam ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya düzenlediği saldırılar ve bölgede Bedeviler ile Dürziler arasında yaşanan çatışmaların ardından iki ülkenin güvenlik konularında diyaloğu yeniden başlattığını duyurmuştu. - PARİS