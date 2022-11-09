İYİ Parti lideri Akşener'den AK Parti'nin HDP'yi ziyaretine ilk yorum: Biz bu durumu hiç garipsemedik

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin başörtü ve aile konusundaki anayasa değişikliğine destek istemek için HDP'yi ziyaret etmesi gündem yarattı. Ziyaretin yankıları sürerken konuyla ilgili bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşhur "Kadere bak kadere... Kimler kimlerle beraber" sözlerini hatırlatan Akşener, "Biz bu durumu hiç garipsemedik" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ZİYARETİ, "DOĞRU ADIM" OLARAK YORUMLADI

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konu hakkında ne yorum yapacağı ise merak konusu oldu. Bahçeli, "AK Parti'nin anayasa düzenlemesi için partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır" dedi.