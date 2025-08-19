Paşinyan ve Pezeşkiyan\'dan Kafkasya Vurgusu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir araya geldi. Pezeşkiyan, " Kafkasya'da siyaset ve yönetim, Kafkasya'ya ait kalmalıdır" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermeniştan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi. Liderler, 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere yeni bir ivme ve nitelik kazandıracağına dair güven ifade ederek, "Artık zamanı gelmişti. İki ülkenin ilişkilerini stratejik ortaklık derecesine yükseltmek konusunda mutabık kaldık" dedi.

İran ve Ermenistan halkları arasında güçlü bir dostluğun bulunduğunu aktaran Paşinyan, iki halkı tarihinin birbirine bağladığını kaydetti.

"İran ile Ermenistan arasındaki sınırlar tarih boyunca iki ülke halkları arasında bağ unsuru olmuştur"

Pezeşkiyan ise Ermenistan'ın İran'ın önemli komşularından biri olduğunu belirterek, "Tarih, iki ülke halkı arasındaki yakınlığın derinliğine tanıklık etmektedir. İran ve Ermenistan arasındaki ortak kültürel unsurlar, dostluk bağlarının en açık göstergesidir. İran ile Ermenistan arasındaki sınırlar tarih boyunca iki ülke halkları arasında bağ unsuru olmuştur. Ararat Dağları'ndan İran Platosu'na kadar tarihin esintisi, şiirin, müziğin ve misafirperverliğin kokusunu her iki sınıra taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Sayın Paşinyan ile çok sayıda belge ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu belgelerin hızlı şekilde uygulanması, heyetlerin karşılıklı ziyaretleri ve üst düzey toplantıların düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

"Kafkasya'da yönetim, Kafkasya'ya ait kalmalıdır"

Pezeşkiyan, İran'ın komşularının huzur ve refahını kendi çıkarlarıyla bağlantılı gördüğünü belirterek, "Dostluk ve yakınlaşmaya odaklanmak, güvenliğin kalıcılığının ve kalkınma yolunda ilerlemenin en önemli güvencesidir. İran, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü açıkça desteklemekte ve bu İran için değişmeyen bir politikadır. Bu nedenle bölgede güç kullanımı ya da bunun tehdidine karşı çıkıyoruz. Kafkasya'da siyaset ve yönetim, Kafkasya'ya ait kalmalıdır. Kafkasya meselesinin bölge dışı güçlere bırakılması sorunları daha da karmaşık hale getirecektir" şeklinde konuştu.

"Bölge, jeopolitik rekabetlerin sahasına dönüşmemelidir"

Kafkasya'da barışın stratejik bir öncelik olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakerelerini destekliyoruz. İran, Kafkasya'da uluslararası sınırların değiştirilmesini kabul etmemekte ve bu bölge, jeopolitik rekabetlerin sahasına dönüşmemelidir" dedi.

İki ülke arasında 10 mutabakat zaptı imzalandı

Ziyaret kapsamında İran ve Ermenistan heyetleri arasında iş birliği belgelerinin imza töreni de düzenlendi. Tören kapsamında siyaset, toplum, kültür, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Pezeşkiyan ile Paşinyan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin ortak bildiriyi de imzaladı. - ERİVAN