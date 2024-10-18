Muhtarlar Günü Bilecik\'te Kutlandı

Politika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü gerçekleşen törenle kutlandı.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleşen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları Atatürk Anıtına çelen sunulması İstiklal Marşının okunmasının ardın Bozcaarmut Köyü Muhtarı Adem Tekin'in günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasıyla son buldu. Makamında Pazaryeri ilçesinde görev yapan muhtarları kabul eden İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman muhtarlar gününü kutladı.

Kaymakam Kahraman Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Küçükelmalı Tabiat Parkında vermiş olduğu kahvaltı programında "Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetini mahallelerimize, köylerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenmektedir. Pazaryeri ilçemizdeki muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımızla ilgili hassasiyeti, idareciler olarak hepimize örnek teşkil etmektedir diye ifade eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin; " Pazaryeri Belediyesi olarak İlçe Merkezimim başta olmak üzere bütün muhtarlarımızın belediyemizin imkanları doğrultusunda her zaman destekçisi olduk, olmaya devam ediyoruz" dedi.

Muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan yerel yöneticiler için başarının işte bu yüzden kaçınılmaz olduğunu belirten Başkan Tekin, "Muhtarlarımız, bizim Pazaryeri sevdamıza hizmet etme gayretimizi artıran hem yol ve hem de mesai arkadaşlarımızdır. İlçemizde görev yapan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. Kutlamalara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. - BİLECİK