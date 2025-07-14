Pehlivan: "Millet kazandı, hainler kaybetti"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik önemli mesajlar verdi. Başkan Pehlivan, "15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu ve millet kazandı, hainler kaybetti" ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin kahramanca direnerek demokrasiye sahip çıkışının yıl dönümünde, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için "Bu millet esareti kabul etmedi ve etmeyecek." dedi.

"Millet, iradesine pranga vurdurmadı"

15 Temmuz günü, milli kararlılığın kendini tüm Türkiye'nin cadde ve sokaklarında gösterdiğini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "15 Temmuz 2016'da; bu milletin silahlarını, tanklarını ve uçaklarını yine bu millete doğrultan hainler, bu aziz vatanı işgal etmek istediler. Ancak bir şeyi hesap edemediler Bu milletin yüreğinde iman, damarlarında bağımsızlık, alnında ise istiklal mührü var. Milletimiz, iradesine pranga vurdurmadı! Sokağa indi, bayrağına sarıldı, ezanına sahip çıktı! 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değildir. 15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır! O geceyi anlamadan, bu günü anlayamayız! Çünkü biz o gece; sadece canımızı değil, çocuklarımızın geleceğini, vatanımızın hürriyetini, devletimizin bekasını savunduk. 15 Temmuz, bu toprakların Çanakkale'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan gelen şehadet kokulu ruhunu taşıdığını bir kez daha gösterdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hürriyet ve istiklali karakteri olarak benimsemiş milletimiz, bu karakteri 15 Temmuz gecesi meydanlarda yazarak tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi.

"Millet, liderine inandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü gösterdiği liderliğin tarihe geçtiğinin altını çizen Başkan Pehlivan, "O karanlık gecede milletimizin önüne düşen, korkmadan, çekinmeden, "Ben buradayım!" diyen bir lider vardı... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan! O gece gösterdiği dirayet, cesaret ve feraset; sadece bir milleti ayağa kaldırmadı, bir destanı da tarihe nakşetti. Millet, liderine inandı. Lider, milletine güvendi. ve işte o güvenle, tarih yeniden yazıldı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu! Camilerden yükselen selalar, evlerden taşan dualar, meydanlarda getirilen tekbirlerle bu millet bir kez daha şahlandı. ve sonunda: Millet kazandı, hainler kaybetti!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Menemen'de çeşitli programlar düzenlenecek. Menemen'de gerçekleştirilecek ilk program saat 10.30'da Yıldıztepe Şehitliğindeki Anma Töreni ile başlayacak ve sırasıyla saat 12.40'da Mahkeme Camiinde Mevlid-i Şerif, saat 13.30'da Mahkeme Camii ve Taş Camii önünde lokma ikramı, saat 14.00'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Menemen Temsilciliği Açılışı ve saat 14.15'de Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Lokma İkramı ile devam edecek. - İZMİR