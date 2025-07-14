Pehlivan: "Millet kazandı, hainler kaybetti" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pehlivan: "Millet kazandı, hainler kaybetti"

Pehlivan: "Millet kazandı, hainler kaybetti"
14.07.2025 13:04  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik önemli mesajlar verdi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik önemli mesajlar verdi. Başkan Pehlivan, "15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu ve millet kazandı, hainler kaybetti" ifadelerini kullandı.

Hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin kahramanca direnerek demokrasiye sahip çıkışının yıl dönümünde, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için "Bu millet esareti kabul etmedi ve etmeyecek." dedi.

"Millet, iradesine pranga vurdurmadı"

15 Temmuz günü, milli kararlılığın kendini tüm Türkiye'nin cadde ve sokaklarında gösterdiğini vurgulayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "15 Temmuz 2016'da; bu milletin silahlarını, tanklarını ve uçaklarını yine bu millete doğrultan hainler, bu aziz vatanı işgal etmek istediler. Ancak bir şeyi hesap edemediler Bu milletin yüreğinde iman, damarlarında bağımsızlık, alnında ise istiklal mührü var. Milletimiz, iradesine pranga vurdurmadı! Sokağa indi, bayrağına sarıldı, ezanına sahip çıktı! 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değildir. 15 Temmuz, milletin iradesine, onuruna ve geleceğine sahip çıktığı bir dirilişin adıdır! O geceyi anlamadan, bu günü anlayamayız! Çünkü biz o gece; sadece canımızı değil, çocuklarımızın geleceğini, vatanımızın hürriyetini, devletimizin bekasını savunduk. 15 Temmuz, bu toprakların Çanakkale'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan gelen şehadet kokulu ruhunu taşıdığını bir kez daha gösterdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hürriyet ve istiklali karakteri olarak benimsemiş milletimiz, bu karakteri 15 Temmuz gecesi meydanlarda yazarak tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi.

"Millet, liderine inandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü gösterdiği liderliğin tarihe geçtiğinin altını çizen Başkan Pehlivan, "O karanlık gecede milletimizin önüne düşen, korkmadan, çekinmeden, "Ben buradayım!" diyen bir lider vardı... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan! O gece gösterdiği dirayet, cesaret ve feraset; sadece bir milleti ayağa kaldırmadı, bir destanı da tarihe nakşetti. Millet, liderine inandı. Lider, milletine güvendi. ve işte o güvenle, tarih yeniden yazıldı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milyonlar tek yürek oldu! Camilerden yükselen selalar, evlerden taşan dualar, meydanlarda getirilen tekbirlerle bu millet bir kez daha şahlandı. ve sonunda: Millet kazandı, hainler kaybetti!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Menemen'de çeşitli programlar düzenlenecek. Menemen'de gerçekleştirilecek ilk program saat 10.30'da Yıldıztepe Şehitliğindeki Anma Töreni ile başlayacak ve sırasıyla saat 12.40'da Mahkeme Camiinde Mevlid-i Şerif, saat 13.30'da Mahkeme Camii ve Taş Camii önünde lokma ikramı, saat 14.00'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Menemen Temsilciliği Açılışı ve saat 14.15'de Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açılışı ve Lokma İkramı ile devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Pehlivan: 'Millet kazandı, hainler kaybetti' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
18:57
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 13:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Pehlivan: "Millet kazandı, hainler kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.