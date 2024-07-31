Peru, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kesti - Son Dakika
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Politika

Peru, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kesti

Venezuela'da yapılan seçim sonrası Nicolas Maduro'nun yerine muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i seçilmiş başkan olarak tanıyacağını açıklayan Peru, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini kesti. Peru Dışişleri Bakanlığı, demokrasiyi teşvik etme ve koruma konusundaki kararlılığını teyit ederek, Venezuela'daki durumu izlemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Karakas ile Lima arasındaki doğrudan uçuşlar da askıya alındı.

31.07.2024 22:51
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Venezuela, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimin ardından Nicolas Maduro'nun yerine muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş başkanı olarak tanıyacağını açıklayan Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Venezuela'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından Güney Amerika'da gerginlik devam ediyor. Seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna yönelik şüpheler devam ederken Venezuela, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş başkanı olarak tanıyacağını açıklayan Peru ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin 45. Maddesine dayanarak Peru Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır. Peru Dışişleri Bakanı'nın Venezuela halkının iradesini ve Anayasamızı hiçe sayan pervasız açıklamalarının ardından bu kararı almak zorunda kaldık" dedi.

Peru'dan açıklama

Peru Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'nın Peru ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Peru Hükümeti, demokrasiyi teşvik etme ve koruma konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit eder ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte Venezuela'daki durumu sürekli olarak izlemeye devam edecektir" denildi.

Karakas ve Lima arasındaki doğrudan uçuşlar da askıya alındı

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Venezuela'nın başkenti Karakas ile Peru'nun başkenti Lima arasındaki doğrudan uçuşlar da askıya alındı. Venezuela Havacılık Otoritesi, Lima ve Karakas arasındaki yolcu taşımacılığının 31 Ağustos tarihine kadar bir ay süreyle askıya alındığını duyurdu.

Peru, Kolombiya'dan sonra 1,5 milyondan fazla göçmenle dünyada en fazla Venezuelalı göçmenin yaşadığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Panama da Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Maduro'nın seçimleri kazanmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını ve ülkedeki diplomatik personelin geri çekileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Maduro'nun üçüncü dönem zaferini kutlayan ve kabul eden ülkeler arasında Bolivya, Nikaragua, Honduras ve Küba, İran, Rusya ve Çin yer alırken, Güney Amerika ülkelerinin çoğu Maduro'yu seçim galibiyeti nedeniyle kutlamadı. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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