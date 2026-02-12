Pervin Buldan ve Mithat Sancar Erdoğan'la Görüştü - Son Dakika
Pervin Buldan ve Mithat Sancar Erdoğan'la Görüştü

12.02.2026 11:19
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin bulunduğu ve bunun bir kez daha teyit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı."

Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi."

Açıklamada, küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde görüşmenin gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar, Pervin Buldan, Milletvekili, Şanlıurfa, DEM Parti, Politika, Van, Son Dakika

