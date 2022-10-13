Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı

13.10.2022 16:31

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminde bulunan "sabotajcıların" tutuklandığını duyurdu. Putin'in Türkiye'yi büyük bir gaz dağıtım merkezi haline getirme önerisi hakkında da konuşan Peskov, bunun ancak Avrupa'nın ilgisi ile mümkün olacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna gizli servislerinin Türk Akımı'na yönelik sabotaj girişimi olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı doğalgaz boru hattına saldırı girişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peskov, "Bazı güçler, ki bu güçlerin kökenini Devlet Başkanı Vladimir Putin ima etti, Türk Akımı'nı da hedef aldı. Sabotajcılar yakalandı ve birkaç kişi tutuklandı. Onu patlatmak istediler" ifadelerini kullandı. Sabotajcıların Rusya'da yakalandığını belirten Peskov, daha fazla detay vermedi.

"TÜRKİYE'NİN GAZ MERKEZİ OLMASI AVRUPANIN İLGİSİNE BAĞLI"

Rusya lideri Putin'in Türkiye'yi büyük bir gaz dağıtım merkezi haline getirme önerisini bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da doğrudan ilettiğini belirten Peskov, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık. Proje ile ilgili Avrupa ülkeleriyle henüz temasa geçilmedi. Ancak proje onların ilgisiyle hayata geçebilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı - Son Dakika
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