"Peygamberimizin yolu yolumuz, sözü sözümüzdür"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, son günlerde Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) yönelik yapılan saygısızlığı sert bir dille eleştirdi.

Yapılanın çizgiyle, mizahla, sanatla aldatmaya çalışılan bir edepsizlik olduğunu belirten Gündüz, bu durumun doğrudan Müslümanların kalbine hançer saplamak olduğunu söyledi. Gündüz, "Bu hadsizliğe karşı sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır! Bu milletin imanını, Peygamber sevgisini, kutsalına olan bağlılığını hala anlamayan zavallılara sesleniyoruz; Peygamber Efendimiz'in adını kullanarak, onu haşa karikatürize ederek, neyi ima etmeye çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. O sahte melek çizimleri, göğe yükselen çocuklar bahanesi, kelime oyunları. Hiçbiri samimiyet değil; sinsice oynanan bir değerler savaşıdır" dedi.

Bu saldırı kadar aşağılık olan bir diğer durumun ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu rezilliğe sahip çıkması olduğunu dile getiren Gündüz, "Özel, siz kimsiniz ki Peygamberimize uzanan bu hakareti meşrulaştırmaya kalkıyorsunuz? Milletin vicdanını tahrik eden bu sözde sanatı savunmak, kendi tabanınızı tatmin etmek için kutsalımıza saygısızlığa arka çıkmak sizin ne haddinize? Sözde özgürlük adı altında, dine, inanca, peygambere hakaret serbest mi olacak? Ama bu hakarete itiraz eden milyonlarca Müslüman lince mi uğrayacak? Siz neyi savunuyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Hangi vicdandan, hangi inançtan, hangi ahlaktan söz ediyorsunuz? Leman Dergisi bugüne kadar sayısız kez bu milletin değerlerine hakaret etmiştir. Artık sabır taşını çatlatan son kırmızı çizgiyi de geçmiştir. Bu millet peygamberine laf ettirmez. Kimse Hz. Muhammed'in (S.A.V) adını kendi kirli siyasi hesaplarına alet edemez. Özgür Özel de, onun gibi düşünen herkes de bilmelidir ki; Peygamberimize uzanan eller, milyonların duasında kırılır. Biz bu ülkenin değerlerine sahip çıkan onurlu insanlarıyız. Sahte özgürlük çığırtkanlarına, inanç düşmanlarına, kutsallarımızı kirletenlere karşı sonuna kadar direneceğiz. Hz. Muhammed (S.A.V) bizim için sadece bir peygamber değil; bir yaşam felsefesidir, ahlaktır, onurdur. Bu ülke sahipsiz değil. Bu millet uyumuyor. Peygamberimize dil uzatanın da, susarak arka çıkanın da karşısındayız. Tüm yetkilileri ve yargı makamlarını göreve çağırıyoruz. Bu hakareti yapan da, savunan da hesap vermelidir" diye konuştu. - DİYARBAKIR