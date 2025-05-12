PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor - Son Dakika
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Politika

PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

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Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Halay çekenler arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.

12.05.2025 11:44
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"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleye son verme ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını resmen duyurdu.

DİYARBAKIR'DA SEVİNÇ, MEYDANLARDA HALAY

Kritik açıklamanın ardından özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da büyük bir sevinç havası oluştu. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı.

"ARTIK KİMSENİN CANI YANMASIN"

Meydanda birlik ve kardeşlik mesajları veren vatandaşlar, "Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın" diyerek duygularını dile getirdi. Halaya katılanlar arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

PKK\'nın kendini feshetmesi Diyarbakır\'da halaylarla kutlanıyor

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Son Dakika Politika PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 82860:
    ülkemiz için hayırlısı olsun. 209 24 Yanıtla
  • Halis demir:
    BÜYÜKSÜN DEVLET BAHÇELİ 127 70 Yanıtla
  • 124212421:
    bir avuç toprak isterseniz davulun tokmağı kaçar bi yerinize 74 59 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    ama özerklik toprak yok ona göre :)) 91 31 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Vatana millete hayırlı uğlurlu olsun büyüksün Devlet Bahçeli büyüksün Recep Tayyip Erdoğan chp salyangoz gibi kendini yiyip bitirsin gayri 55 35 Yanıtla
  • MUSTAFA ÇETİNKAYA:
    bu filmi izlemiştik ama hayırlısı hadi bakem 56 10 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    çok şükür, elhamdülillah. davulla giden yarım asırlık bela inşallah. 39 8 Yanıtla
  • Fatih Pehli:
    Memleketin her yeri huzur, refah ve kardeşlik içinde olsun inşallah. Kimse din kardeşliğimizi düşmanlığa dönüştüremesin. 34 4 Yanıtla
  • netlog321:
    zaten pkk ypg oldu abd nin güdümünde,millete müjdeli gündem. 22 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    halkta bıkmış pikekeden 23 4 Yanıtla
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