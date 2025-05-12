PKK\'nın kendini feshetmesi Diyarbakır\'da halaylarla kutlanıyor

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleye son verme ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını resmen duyurdu.

DİYARBAKIR'DA SEVİNÇ, MEYDANLARDA HALAY

Kritik açıklamanın ardından özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da büyük bir sevinç havası oluştu. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı.

"ARTIK KİMSENİN CANI YANMASIN"

Meydanda birlik ve kardeşlik mesajları veren vatandaşlar, "Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın" diyerek duygularını dile getirdi. Halaya katılanlar arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.