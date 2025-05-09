PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var - Son Dakika
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Politika

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

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Terör örgütü PKK kongresini topladığını duyurduğu açıklamada, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e de yer verdi. Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı" ifadeleri yer aldı.

09.05.2025 13:37  Güncelleme: 16:26
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Terör örgütü PKK, kongresini topladığı açıklamasında hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı.

Sırrı Süreyya Önder'in süreçte çok emeğinin geçtiği belirtilen açıklamada, "PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder'i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı" denildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE EN ÖNDE YER ALDI

Çözüm süreci sonrası 6 Aralık 2018'de tutuklandı ve 4 Ekim 2019'da serbest bırakılan daha sonra ise 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerindendi. İmralı'ya giden heyette yer alan ve Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı lağvetme çağrısının okunduğu basın açıklamasında ilk sözü o aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sırada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyareti vardı. Ancak Önder, görüşemeden 62 yaşında hayatını kaybetti.

Önder'in kızı cenaze töreninde okuduğu mektubunda da Sırrı Süreyya Önder'in sürece ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştu. Önder'in kızına, "İki hafta sonra barış protokolü imzalayacağız, sonra rahatız" dediği ifade edilmişti.

PKK\'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

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Son Dakika Politika PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • kurt ensar:
    abd desteği yok, yahudi kendi derdinde, ERDOĞAN eşliğinde YENİ BUYÜK TÜRKİYE ! 34 57 Yanıtla
  • nihat bıçak:
    Herkes bilsinki Türkiye de barış sürecinden rahatsız olanlar ülkemizde terörün bitmesini istemeyenler dir 54 24 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    ni ye milletin zoruna gidiyor onu anlamadım 35 27 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Teröristle işbirliği olmaz .bunu burnumuza kadar sokmayın olur mu . Türk halkı asla kirli oyunlarınıza müsaade etmeyecek . Türkiye bir bütündür .bölemeyeceksiniz 19 20 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar halkın ıcınemı karısacak 27 11 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan:
    onuda AKM de yapsalarmış 19 13 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bu pislik partiyi görmek istemiyoruz 10 22 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Süleyman soylu zamanında şu kadar terörist kaldı bu kadar kaldı kökleri kurudu diyordu şimdi onlarla müzakereye oturup anlaşmaya varıyorlar binlerce şehidin ahı şehitlerimizin kanı Erdoğan ailesinin ve Bahçeli'nin üzerine yapışsın 11 15 Yanıtla
  • Asya Lojistik16:
    nasıl bir siyasi kurnazliktir. hem terörü yapacaksın hemde terorsuz bir Türkiye için büyük emeği var diyeceksin. akıl alır gibi degil 8 15 Yanıtla
  • mert çelik:
    40 senedır amerıkan yahudılerın aklına niye uydular..halka acıklanmadı oda ayrı konu 11 3 Yanıtla
  • ss890066:
    Şehit ailelerine sordunuzmu? 3 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    HALA KANDAN GÖZ YAŞINDAN BESLENENLER VAR HALA ŞEHİT KANI ÜZERİNDEN NEMALANANLAR VAR VE HALA BU ÜLKENİN KALKINMASINI BARIŞI KARDEŞLİĞİ İSTEMEYEN VAMPİRLER VAR 2 2 Yanıtla
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