Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi - Son Dakika
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

24.03.2026 08:37
İçişleri Bakanlığı, polislerin mesai sistemi, özlük hakları ve görev tanımlarında kapsamlı bir değişiklik öngören 'Polis Meslek Kanunu' üzerinde çalışıyor. Yeni düzenleme ile fazla mesai uygulamalarının net kurallara bağlanması, izin haklarının daha planlı ve sistematik hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, polislerin sosyal güvence imkânlarının artırılması, lojman olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı emniyet teşkilatına yönelik kapsamlı yasal düzenlemede sona gelindi. Mevcut kanunun güncel ihtiyaçlara yanıt verememesi üzerine hazırlanan yeni "Polis Meslek Kanunu" ile teşkilatın çalışma yapısında köklü değişiklikler yapılması planlanıyor.

MESAİ VE İZİN SİSTEMİ YENİDEN KURGULANIYOR

Türkiye gazetesindeki habere göre; taslak düzenleme, özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine odaklanıyor. Yeni sistemle birlikte fazla mesai uygulamalarının net kurallara bağlanması, izin haklarının daha planlı ve sistematik hale getirilmesi hedefleniyor. Polislerin günlük çalışma düzenini doğrudan etkileyecek bu değişikliklerle, uzun mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.

ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME

Düzenlemede sosyal hakların güçlendirilmesi de önemli başlıklar arasında yer alıyor. Polislerin sosyal güvence imkânlarının artırılması, lojman olanaklarının genişletilmesi ile sağlık ve psikolojik destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

GÖREV VE YETKİLER NETLEŞECEK

Yeni kanunla birlikte polislerin görev ve yetki tanımlarının daha açık şekilde belirlenmesi amaçlanıyor. Sahadaki uygulama farklılıklarının önüne geçmek için yetki sınırlarının netleştirilmesi planlanırken, sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin de taslakta yer alması bekleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM HEDEFİ

Eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun gözetildiği çalışmada, emniyet teşkilatının nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Yorumlar (1)

  Çağrı bgdy:
    tabi tabi
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
