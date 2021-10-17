Üye Girişi
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

17.10.2021 00:57
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı tarafından, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'nde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantı öncesi açılış konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kürt sorunun olmadığını kaydederek, Kürtlerin en büyük sorunun terör örgütü PKK ve yandaşları olduğunu aktardı. Çiğdem Karaaslan, "Çok uzun yıllar boyunca bu şehri teröre mahkum etmek isteyenler aslında bu şehri işsizliğe de mahkum etmek istediler. Bu şehrin terörle anılmasını isteyenler aynı zamanda bu şehri eğitimsizlikle de anılsın istediler. Bu şehrin terörle birlikte aynı cümle içinde geçmesinden mutluluk duyanlar aynı zamanda bu şehrin geleceğini de çalandır. Ama Cumhurbaşkanımız bir kere her zaman her vesileyle olduğu gibi bir sorun vardı ve görmezden gelmedi. O sorun söyledikleri gibi Kürt sorunu falan değildi üstelik. Kürtlerin sorunu vardı evet. Ama Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu. En çok öncelikli olarak bir cesur yüreğin çıkıp bunu haykırması gerekiyordu. O cesur yürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bunu haykırdı" dedi.

"Diyarbakır insanı evini başına yıkanı asla affetmez"

Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır insanının affedici olduğunu fakat evini başına yıkanları affetmeyeceğinin altını çizdi. Karaaslan, "Diyarbakır insanı affedicidir Diyarbakır insanı kabullenir. Diyarbakır insanı eyvallah demeyi bilir. Ama bir şeyi kabullenmez ve affetmez. Evini başına yıkanları asla affetmez. Bunlar terör örgütünün PKK'sıydı YPG'siydi. 'Bütün terör örgütlerine sırtımızı dayıyoruz' diyen, onların sözcüsü olmayı tercih edenler bu şehrin sokaklarını çukurlarla doldurmadılar mı? Bu şehrin insanlarına bu sokakları dar etmeye çalışmadılar mı, kim şahittir biliyor musunuz? Biz kadar Kurşunlu Camisi şahittir. Kimlerin yapmaya çalıştığını kimlerin yakmaya çalıştığı ve kimlerin yaktığını ve bugün kimlerin restorasyonunu tamamlayarak diğer bütün eserlerle birlikte tekrar binlerce yıllık maziyle tekrar bugün can verdiğine Diyarbakır şahittir" diye konuştu.

"Diyarbakır terör belasından kurtulmuş rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'ın terör belasından kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla, son yıllarda çok daha rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda olduğunu söyledi. Aydın, "Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde çok güzel yollar, parklar, bahçelerle ve spor tesisleri inşa edilmekte. Bunları organize sanayi, barajlar ve fabrikalarla süslemeye devam ederek çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi görüyoruz. Ama AK Parti öncesi ötekileştirici zihniyetin ve PKK terör belasının zihinlerde oluşturmuş oldukları o tahribatında, tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Bu tedavinin ve bu tahribatın giderilmesinin ancak insanların yüreğine dokunmakla mümkün olacağını ve gönülleri fethetmenin bilincindeyiz. Teşkilatlar olarak bizlere düşen görev, hükümetimizin çok güzel yapmakta olduğu hizmet siyasetinin bizlerde teşkilatları olarak gönül siyasetiyle taçlandırmakla mükellefiz" şeklinde konuştu.

"CHP iki şeye düşman; dil ve din"

Muhammet Şerif Aydın, CHP zihniyetinin bu ülkede en başından beri 2 şeye düşman olarak geldiğini, bunların birinin o zihniyetin dine olan düşmanlığı, ikincisinin ise dile olan düşmanlığı olduğunu söyledi. Aydın, " Fırat'ın batısındaki insanlar o zihniyetin dine olan düşmanlığını çekerken, Fırat'ın doğusunda olan insanlar ise dile ve Kürtlüğe yönelik olan yapmış oldukları acısını çekerek bugüne gelmişlerdir. Bu CHP zihniyetine karşı çıkarak elini masaya vurup 'dur' diyen bir kişi çıkmıştır, o kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, AK Parti'nin bir dava ve gönül hareketi olduğunu, kendilerine düşen görevin, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etme olduğunu dile getirdi. - DİYARBAKIR

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti 00:04 Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti 22:26 Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü 22:08 Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü
Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat 21:35 Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 17:57 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı 16:11 Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
CHP'den Bakan Soylu'ya CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" yanıtı! Tepkiler ardı ardına yükseldi         
00:11
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda         
22:15
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var         
21:09
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım         
16:15
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi         
15:58
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 01:31:12. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement