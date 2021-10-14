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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması

14.10.2021 18:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti olarak istişareye çok önem verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bütün şehirlerimize gidip yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde görüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti olarak istişareye çok önem verdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bütün şehirlerimize gidip yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde görüyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Özhaseki, ziyarette yaptığı konuşmada, Güler ile partinin ilk kuruluşundan bu yana tanıştıklarını söyledi.

Belediyeciliğin bir okul olduğuna işaret eden Özhaseki, gittiği her seyahatte etrafına bir belediyeci gözü ile bakmaya çalıştığını dile getirdi.

Özhaseki, "Belediye Başkanı her işi detayı ile bilen birisi değildir." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmarın, fen işlerinin, yazı işlerinin yani kurumda olan birimlerin her birisinin iş akışını bilen birisi değildir. Ama en iyi bilenleri bir araya getirerek onları adeta bir orkestra şefi gibi idare eden insandır. Yöneten, yönlendiren, motive eden ve bir hedefe doğru yürüten insandır. Bu iş istişare ile taçlanır. Görgü ile görenek ile gezerek ve sorarak daha da güzel işlerinin yapılmasına vesile olunur. İnsan gezdikçe, gördükçe, iyi niyetle 'Bunları da şehrime taşımalıyım.' dediği sürece daha da başarılı olur. Önemli olan görev süresi içinde önceliklerini belirleyerek mevcut bütçeyi en doğru şekilde kullanmaktır."

AK Parti olarak istişareye çok önem verdiklerinin altını çizen Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile bütün şehirlerimize gidip yapılan ve planlanan çalışmaları yerinde görüyoruz. Bu manada Ordu'ya biraz geç geldik. Neden? Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e çok güveniyoruz." diye konuştu.

"İstişarenin neticesi her zaman hayırlı olur"

Özhaseki, Ordu'da yarın başlayacak AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na da değinerek, şunları kaydetti:

"Düzenlenen bu istişare ve değerlendirme toplantısında geçtiğimiz 2,5 yılımızı değerlendireceğiz. Gelecek ile ilgili yol haritamızı belirlemiş olacağız. Yapacağımız istişarelerin neticesinin hayırlı olacağına inanıyorum. Biliyoruz ki ortak akıldan her zaman hayırlar çıkar. İstişarenin neticesi her zaman hayırlı olur. Bunlara rağmen kendi bildiğini yapanın da sonu çok hayır olmaz. Bu vesile ile Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bütün belediyelerimizle bir araya geleceğiz. İnşallah sonu hayırlı olur. AK Parti'nin eser siyasetine bu toplantılar katkıda bulunur diye ümit ediyorum. Değerli Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız elinden geleni yapıyor. Çalışıyor. Teşkilatımız devamlı olarak yanında duruyor. Bunlarla da mutluluk duyuyoruz. Bu birliktelikten de rahmet doğacaktır diye ümit ediyorum."

Başkan Güler ise Özhaseki'yi, Ordu Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağımız için bu 3 günlük toplantının hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ziyaret sonrası Güler, Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye hediye takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Ordu Büyükşehir Belediyesine ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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