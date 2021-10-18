AK Parti'li Çilez'den Kılıçdaroğlu'na, "tehdit dilini bırakın" çağrısı - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bu tehdit dilini bırakın, kendi vatandaşlarınıza kullanmayın artık. Memleket, millet düşmanlarına kullanın." diye seslendi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de zaman zaman öğretmen, çiftçi, iş insanlarını tehdit ettiğini belirten Çilez, "Bu tehdit dilini bırakın, kendi vatandaşlarınıza kullanmayın artık. Memleket, millet düşmanlarına kullanın. Bir kez olsun Türkiye'ye düşmanlık eden PKK ve FETÖ terör örgütüne, ABD'ye, Yunanistan'a Fransa'ya ve ülkemize laf uzatan kesimlere bu tehditlerini kullanmasını istirham ediyoruz." diye konuştu.

Çilez, bu tehditlerin toplumda karşılık bulmadığını vurgulayarak, bu üsluptan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın, üç yıldır büyük sıkıntılarla uğraştığına dikkati çeken Çilez, Türkiye'nin enerjisinin bu şekilde harcanmamasını istedi.