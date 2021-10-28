AK Parti Milletvekili Nasır'dan Tunç Soyer'e "deprem çalışmaları" eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmirlileri deprem çalışmaları konusunda yanılttığını savundu.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada Tunç Soyer'in, 30 Ekim 2020'deki depremden sonra " Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini hayata geçirdiklerini, İzmir'de herkesin kendini güvende hissetmesi için çalıştıklarını ve Türkiye'de ilk, dünyada örneği çok az olan bir çalışma başlattıklarını" ifade ettiğini ancak bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İzmir'in zemin davranış modelinin, 2014 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de içinde bulunduğu, AFAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi birlikteliğinde yapıldığını aktaran Nasır, şunları kaydetti:

"Soyer'in yaptırıyorum dediği İzmir'in Depremsellik Araştırması ise 2011 yılında başlatılan deprem stratejik eylem planı çalışmaları doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından, İzmir merkezindeki fayların büyük bölümü haritalandırılarak, merkezdeki önemli 5 fay hattının çalışmaları tamamlanmış, 9 fay hattının projeleri de; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çukurova Üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla TÜBİTAK destekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca 2020'deki İzmir depreminin ardından TÜBİTAK, İTÜ ve DEÜ koordinasyonunda karadan denize uzanan fayların karakteristik ve özelliklerini belirleyecek proje zaten yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Nasır, Soyer'in "yaptırıyorum" dediği İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında da AFAD koordinasyonunda, İzmir'in İl afet risk azaltma planının Ağustos ayında yapılan çalıştay sonrası tamamlandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunmuştur. Yine Tunç Soyer, Bina Kimlik belgesi için çalışma başlattığını söylemiştir. Oysa, bina kimlik sertifikası verilmesine ilişkin uygulamaya 2021 yılı ikinci yarısından itibaren Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlanmıştır. Yaptıkları; gerçek dışı ve dayanaksız açıklamalardan, savurganlıktan ibarettir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri deprem çalışmaları konusunda yanıltmaktadır. İzmir'in umutlarını, parasını heba etmekten başka bir şey değildir."

Tunç Soyer'in, Afet Bilim Kurulu oluşturduğunu ifade ederek çalışmalar için de bütçeden 200 milyon lira kaynak ayırıp yapılmış işleri yeniden yaptırarak milletin parasını boşa harcadığını öne süren Nasır, çalışmaların 30 ay içinde tamamlanacağı söylemiyle de hiçbir iş yapmadan seçime kadar zaman kazanmanın peşinde olduğunu ileri sürdü.