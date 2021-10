Bakan Karaismailoğlu: "Bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz"

"Kadın işçi çalışamaz şeklindeki ibareleri, kaldırdık"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜH-İŞ ve YOL-İŞ arasında imzalanan "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı. Bakanlık binasında gerçekleşen törende konuşan Bakan Karaismiloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle, çalışmalarımıza7/24 hizmet anlayışıyla devam ediyor, dünyanın gıpta ile izlediği mega projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Salgının etkilerinin en ağır hissedildiği 2020 yılında birçok gelişmiş ülkenin küçülme yaşarken, Türkiye'nin yüzde 1,8'lik büyüme gösterdiğini hatırlan Bakan Karaismailoğlu, "2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyüdük. İkinci çeyrekte yakaladığımız yüzde 21,7 oranıyla, en hızlı büyüyen ikinci ülke olma başarısını gösterdik. Ülkemizi baştan başa demir ağlarla ve gelişmiş karayollarıyla örerken, hava yolunu 'halkın yolu' yaptık. 2021'nin ilk yedi ayında deniz yolunun yatırım payını yüzde 36 oranında artırdık. Bilişim ve iletişim sektörümüz 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a yakın büyüdü. Ekonomimizdeki bu büyümeyi, ülke genelindeki güçlü ve istikrarlı yönetim, işleyen ekonomi ve dinamik üretim sistemi ile izah edebiliriz. Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İmzalanan toplu sözleşme hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bu toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek büyük gayret sergilendi. 19. dönem toplu iş sözleşmemizde, kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik. İşçi pozisyon nitelik tablolarındaki 'kadın işçi çalışamaz' şeklindeki ibareleri, yeni sözleşmede kaldırdık. Bu şekilde, halen çalışan kadın arkadaşlarımızla birlikte, işe yeni başvuracak olan kadın adaylar için iş alanı sınırlaması kalktı. AK Parti hükümetleri olarak, halka hizmeti 'Hakka' hizmet olarak görüyor, bizimle birlikte omuz omuza çalışan işçi kardeşlerimizin alın terlerinin karşılığını vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'nda Türkiye'nin ulaşımdaki yol haritası belirlenecek

6-7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde yapılacak 'Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme' temalı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şürası'ndan da bahseden Karaismailoğlu, "55 farklı ülkeden ağırlayacağımız Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak; Dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan 'Türkiye Ulaştırma Politikasının' Şüra'mızda şekilleneceğini özellikle vurgulamak istiyorum. 3 gün sürecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şürası ile bu hedeflerimize ulaşacak politika ve stratejiler konusunda, uzman yerli yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün temsilcilerini bir araya getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"İnsan hakları Avrupalıya var Amerikalıya var, bize mi yok"

Geçen hafta Bingöl'de terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden işçileri hatırlatan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İki gün önce Bingöl Genç'te arızaya giden 2 Türk- İş üyesi var. Emrullah var 40 yaşında Ömer Faruk var 30 yaşında. Terör örgütünün döşediği bombalardan dolayı can verdiler. Suçları günahları ne? O bölgede bulunan vatandaşın arızasını gidermek. Oraya giderken Amerika'nın verdiği bombalarla arkadaşlarımız orada can verdiler. Bunu Biden mı düşünecek, ülke içerisinde bunlara su taşıyanlar mı düşünecek bunu iyice düşünmek lazım. Her yerde ifade ediyorum. Bu ülkenin üstü de vatan, altıda vatan. Bu arkadaşlarımızın çoluğu çocuğu var. Pusu kuran kim? Terör örgütü. Onlara sahip çıkan kim? 20 binin üzerinde tırla silah veriyor. Utanmadan sıkılmadan diyorlar ki birde insan hakları. İnsan hakları Avrupalıya var Amerikalıya var, bize mi yok? Bunları iyi biliyoruz. İşçiler iyi biliyor, bu ülkede yaşayanlar iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.