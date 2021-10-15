Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmak - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Doğu- batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım modlarının kavşağında yer alan ülkemizi, ulaşım ve iletişimde önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Karaismailoğlu, Sarıyer Büyük Liman Kılavuzluk İstasyonu'nda kılavuz kaptanlar ve deniz trafik operatörleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkenin geleceği adına binlerce projenin yapımını üstlenirken, kılavuz kaptanları ve deniz trafik operatörlerini da el üstünde tutmaya devam ettiklerini belirterek, ulusal ve uluslararası bandralı gemiler, limanlar, boğazlar ve nehir ağızları gibi tehlikeli ve dar su yollarında görev yapan çalışanların 7/24 hizmet esasına göre çalışarak, denizlerdeki yük ve yolcu taşımalarında kıymetli ve kritik bir görev üstlendiklerini söyledi.

'LİMAN SAYIMIZI 84'E ÇIKARDIK'AK Parti hükümetleri döneminde hem yatırımlarına hem de denizcilik sektörünün sorunlarını ele almaya devam ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörünü akaryakıt ve özel tüketim vergisi (ÖTV muafiyeti ile canlandırdık. Denizciliğimize 19 yılda, 9 milyar liranın üzerinde ÖTV desteği sağladık. Deniz ve boğazlarımızda, seyir emniyetinin; can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması için kurduğumuz Gemi Trafik Hizmetlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine başladık. Gemi insanları ile denizcilik alanında faaliyet gösteren diğer çalışanları, 'kilit çalışan' ilan ettik ve birçok kısıtlamadan muaf tutulmalarını sağladık. 2003'teki 37 olan liman sayımızı 84'e çıkardık. Denizcilikte 'Beyaz Liste'de yer alan ülkemiz; 2020 yılında 9 basamak çıkarak 16'ncı sıraya yükseldi" dedi.'KILAVUZ KAPTANLI GEMİ GEÇİŞ ORANLARINI ARTIRACAĞIZ'12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda denizcilik sektörünün mevcut durumunu, sorunlarını ve geleceğini masaya yatırdıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Belirlediğimiz hedefler çerçevesinde; Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin teknolojik altyapısını güçlendireceğiz. Seyir emniyetine yönelik yüzer seyir yardımcıları ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının uzaktan izleme sisteminin modernizasyonu tamamlayacağız. Acil durumlara müdahale amaçlı deniz araçlarının sayısını artıracağız. Boğazlarımızdaki deniz kazalarının büyük bölümünü kılavuz kaptan ve deniz trafik operatörlerimizin gayretleriyle önlüyoruz. Son 15 yıllık ortalamalar da gösteriyor ki, İstanbul Boğazı'ndan yılda 41 bin 230 gemi geçmekte. Bu kadar yoğunluğa karşın, kılavuz kaptan kullanma oranı İstanbul Boğazı'nda yüzde 66, Çanakkale Boğazı'nda da yüzde 55 düzeyinde kalıyor. Geçen hafta düzenlediğimiz 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda aldığımız kararın gereği olarak, Türk Boğazlarının emniyeti ve güvenliği için kılavuz kaptanlı gemi geçiş oranlarını artıracağız" diye konuştu. 'KANAL İSTANBUL İLE ŞEHİR İÇİ DENİZ TRAFİĞİ NEFES ALACAK'Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de "Dünyada İstanbul Boğazı'ndan bir tane var. Kanal İstanbul, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki insanların can ve mal güvenliği olmak üzere tarihi ve kültürel doku da korunacak. İstanbul Boğazı'ndaki keskin virajlar, sert akıntılar ve şehir içi deniz trafiği nefes alacak. Muhtemel bir deniz kazasıyla yaşanabileceklerin önlenmesi açısından Kanal İstanbul, Türkiye için olduğu kadar boğazlarımızı kullanan tüm ülkeler için de büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.'ÜLKEMİZİ, ULAŞIM VE İLETİŞİMDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Bina merkez ve sistem yatırımlarının yanında, birlikte çalıştıkları arkadaşlarının ücret ve özlük haklarında da iyileştirmeler yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğu-batı ve kuzey-güney hattında tüm ulaşım modlarının kavşağında yer alan ülkemizi, ulaşım ve iletişimde önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Temel hedefimiz; üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin 'denizci ülke' kimliğini öne çıkarmaktır. Biz, denizlerimizi 'Mavi Vatan' olarak görüyor, vatanımızın geliştirilip, savunulmasını öncelikli hedef kabul ediyoruz" dedi.