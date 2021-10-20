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Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz"

20.10.2021 19:09

Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bafra'da Otogar Kavşağı açılışı yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu yatırım ve kalkınma hamlesini ülke sathına yaymaya büyük...

Bakan Karaismailoğlu: "Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bafra'da Otogar Kavşağı açılışı yaptı

SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu yatırım ve kalkınma hamlesini ülke sathına yaymaya büyük özen gösteriyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bafra ilçesinde Otogar Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ve haberleşme yatırımlarına büyük önem gösteriyor, alt ve üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bütün yatırımlarımızı büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle hayata geçiriyor, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında konumlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Ülkemiz, dünyanın üretim üslerinde biri olma yolunda hızla ilerlerken, bizler de Türkiye'nin küresel bir lojistik merkez olması, yabancı yatırımcıların ülkemize daha rahat ve güvenilir bir şekilde yatırım yapabilmesi için gerekli alt ve üst yapı yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu yatırım ve kalkınma hamlesini ise ülke sathına yaymaya, bütünsel kalkınma hedefimiz doğrultusunda her ilimizin, artan refahtan pay almasına büyük özen gösteriyoruz. Bu motivasyonla AK Parti hükümetleri döneminde yani 2003-2021 yılları arasında ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik. Sadece belli bölgeler ya da şehirlerimizin değil, her ilimizin kalkınması için yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz. Sadece belli bölgeler ve şehirlerimizin değil her ilimizin kalkınması için yatırımlarımızı ülke satına yayıyoruz" diye konuştu.

"Samsun'a 10 milyarın üzerinde yatırım yaptık"

Anadolu'nun bu kadim ve güzel şehri Samsun'a hak ettiği ihtimamı fazlasıyla gösterdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ulaşım ve iletişim harcamaları için Samsun'umuza 10 milyarın üzerinde yatırım yaptık. 2003 yılında Samsun'da sadece 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 310 kilometreye çıkarttık. İl genelindeki 8080 kilometreli yol ağının yüzde 38'i bölünmüş yol standardındadır. Samsun'u bölünmüş yollarla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a bağladık. 2003-2021 yılları arasında Samsun il genelinde 235 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 1993-2003 arasında karayolları adına Samsun'a sadece 700 milyon liralık yatırım yapılmışken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 kat artırarak, 9 milyar 147 milyon liraya çıkardık. Samsun'da devam eden 10 karayolu yatırımının toplam proje tutarı 9 milyar 147 milyon lirayı aşıyor.

Kızılırmak havzasında değerli topraklarda yer alan Bafra, tarım ve tarıma dayalı sanayisiyle Samsun'un ve ülkemizin gözbebeği ilçede her geçen gün artan organize sanayi yatırımları ilçenin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Öte yandan gelişen sanayi ile birlikte artan araç ve yaya trafiği Samsun-Sinop transit trafiğini daraltıyor, Bafra içerisinde de trafiği bunaltıyordu. Bugün açılışını yapacağımız Bafra Otogar Kavşağı hem Samsun-Sinop transit geçişini rahatlatacak hem de Bafra şehir içi trafik nefes alacak" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından Bafra Otogar Kavşağı açılışı yapıldı. Açılışın ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bakan Adil Karaismailoğlu'na Çetinkaya Köprüsü'nün fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.

Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Yatırım, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Yatırımlarımızı ülke sathına yayıyoruz' - Son Dakika


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