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Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması

28.10.2021 15:44
Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Dağtekin yayımladığı mesajında, cumhuriyetin hürriyetine sevdalı olan aziz millet için ilelebet payidar kalacak kutlu bir emanet olduğunu vurguladı.

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğunu belirten Başkan Dağtekin, "Son olarak 10 büyükelçinin Türkiye'nin içişlerine ve egemenlik haklarına karışan 18 Ekim tarihli açıklamasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın rest çekmesi sonrasında bildiriye imza atan büyükelçilerin geri adım atması, tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye olduğunu bir kez daha tescillerken, uluslararası hukukun vazgeçilmez ilkelerini ve diplomatların sınırlarını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu cumhuriyetimizin 98'inci yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde, 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında da büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizi, 2200 yıllık devlet geleneğimiz ile yaşadığımız coğrafyadaki bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının, o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanımı olarak görüyoruz. Kadim ilimiz Adıyaman'ımızı ise bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına özveri ile çalışmaktayız. Önümüzdeki dönemde, ülkemizin diğer tüm kazanımlarıyla birlikte bu mirasa da, yine hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin bu vasfını muhafaza etmek, daha da güçlendirmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması

Cumhuriyet, Adıyaman, 29 Ekim, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin'de 29 Ekim kutlaması - Son Dakika


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